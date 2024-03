La Bella Vita de LAURA PAUSINI, “En su mejor momento”

La cantante italiana tiene nuevo disco, está de gira y se casó con el amor de su vida… ¿Qué más se le puede pedir a la vida?

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Virginia Bettoja/GENTEMUSIC/Leandro Emede

Nueva York – El próximo 6 de abril y celebrando 30 años de carrera musical llega a Nueva York la cantante italiana Laura Pausini quien está de fiesta por su nuevo disco “Almas Paralelas”, su gira mundial y la gran noticia de que en noviembre fue nombrada en los premios Grammy como “La Persona del Año”.

Parece que fuera ayer cuando varios de nosotros nos enamorábamos por primera vez escuchando temas como “Se Fue” o “Entre y Tú y Mil Mares”, y es que para Laura el amor es algo muy importante y el motor de su vida. Es más, aparte de todos sus logros a nivel profesional se casó hace un año con su novio Paolo con el que lleva 18 años de relación y con quien tiene una hermosa hija de 10 años llamada Paola, quien se postula para ser al igual que su madre toda una estrella.

Laura es una artista inigualable y un ícono en la música pop. Hablamos en EXCLUSIVA con la intérprete de “La Soledad”, quien está inmersa en una gira que terminará al deleitar a sus fans de Nueva York en el Madison Square Garden. Definitivamente un concierto imperdible…

¿Qué se siente cumplir 30 años de carrera y seguir vigente y viéndose tan bella?

-Primero, gracias, Gustavo por el cumplido. Me siento muy orgullosa de poder decir que tengo una carrera de 30 años porque significa que todo el sacrificio que he hecho, el trabajo, el empeño, las horas sin dormir, las cosas buenas y las no tan buenas, absolutamente todo ha valido la pena. Pero más importante aún, es poder decir que por 30 años y espero que por muchos años más, he podido sentir el amor gigante y el respeto del público en cada lugar que voy. Me siento realmente afortunada y privilegiada, por eso con esta gira quiero devolverle al público todo lo que me han dado durante todos estos años.

¿De dónde nace la inspiración para “Almas Paralelas” y el tercer sencillo “El Primer Paso en la Luna”?

-La inspiración de mi nuevo álbum “Almas Paralelas” nació del derecho a la individualidad de los seres humanos. aunque somos almas conviviendo en la tierra, cada uno de nosotros tiene una trayectoria, ideas, sueños, culturas diferentes, y poder llegar a un punto donde nos respetamos aun siendo diferentes es algo que sería muy valioso para el mundo y para las futuras generaciones, no es posible que porque tú pienses diferente a mí yo te ataque o piense menos de ti, debe existir un diálogo, lamentablemente ahora lo vemos todos los días en las redes sociales, no existe la empatía, sólo existe el reproche y el odio por como piensas, como te ves, lo que expresas y es muy triste y es un gran desafío poder cambiarlo.

¿Has terminado una amistad o una relación por no entender al otro o ponerte en los zapatos del otro?

-He tenido momentos donde si he terminado relaciones, pero porque no me hacían bien, que es algo diferente a lo que habla esta canción. “El Primer Paso en la Luna” se basa en una amistad que terminó porque no piensan de la misma manera y no llegan a un acuerdo, llegando al fin de la relación, esto está pasando en la vida de muchos, no nos estamos tomando el tiempo o la calma para reflexionar y poder encontrar ese punto medio de unión para resolver nuestros problemas, hoy se siente como que todo es vivir la vida rápido y sin tener consciencia de lo que cada persona está pasando. desde ese mismo punto me inspiré para escribir la canción, porque a veces es más fácil dar el primer paso en la luna que conseguir el respeto y comprensión entre los seres humanos.

En esta etapa de tu carrera y para este álbum vemos a una Laura completamente diferente, la moda, el make up, todo… es súper futurista y nos encanta. ¿A qué se debe el concepto y este cambio?

-Siempre me ha encantado jugar con la moda, ser diferente, pero sin perder mi esencia o quien soy, ahora, para el video de el primer paso en la luna quise hacer usar referencias de un asunto muy actual que es la inteligencia artificial, sobre todo porque queríamos que tanto la palabra artificial como las imágenes que usamos describieran la letra de la canción, es decir que dejara claro que hace falta más humanidad en el mundo.

¿Cómo te ha cambiado el matrimonio profesional y personalmente?

-Bueno tienes que saber que Paolo y yo hemos estado juntos por 18 años y el casarnos no cambió nada entre nosotros, pero sí para nuestra hija, ella siempre preguntaba por qué nosotros no estábamos casados y le explicábamos que queríamos hacerlo cuando todos pudieran tener ese mismo derecho, no importa su orientación, religión o cultura, al ver que para ella era importante, decidimos dar el paso, pero lo hicimos como sorpresa para nuestra familia y amigos, yo inventé que íbamos a celebrar mis 30 años de carrera y cuando todos llegaron, se encontraron con que era nuestro matrimonio, ahora Paolo y yo con esta gira estamos viviendo la luna de miel más larga porque él es mi director musical durante muchos años, así que estamos viajando el mundo, haciendo lo que más nos apasiona juntos y compartiendo con personas que disfrutan de la música. es maravilloso. esta gira tiene un significado muy especial tanto en el aspecto profesional como el personal.

Fuiste la “Persona del Año” en los pasados Latin Grammy, ¿cómo te llegó este reconocimiento precisamente en esta celebración de 30 años en los escenarios?

-Fue una verdadera sorpresa para mí, un día mi manager me dice que tengo que hacer un zoom con el presidente de la academia, Manuel Abud, yo no entendía, pero pensé que era para decirme algo sobre una actuación en los premios. después de un rato de estar hablando, me dio la noticia y empecé a gritar y a llorar de la emoción y le pedí permiso para incluir a mi padre en la llamada porque quería compartir ese momento con él, fue un honor increíble, el evento, todos mis amigos y colegas que cantaron mis canciones, estar rodeada de mi familia, amigos y equipo de trabajo, fue una experiencia tan increíble que aún no lo he asimilado, pero estoy más que agradecida. es un logro muy importante y me encanta que más mujeres sean reconocidas en la industria, veo el cambio y me emociona muchísimo.

Acabas de arrancar tu gira en Chile… ¿qué sientes por los latinos? un público súper fiel que te han amado desde que empezaste tu carrera.

-Como lo dije hace poco justo en mi discurso al recibir el reconocimiento de persona del año, yo me siento adoptada por los latinos y esa noche la adopción se legalizó simbólicamente. Sin ustedes mi carrera no hubiese sido lo que es hoy en día. Cuando sientes tanto cariño no puedes sentir otra cosa que no sea un profundo agradecimiento. Yo me siento la italiana más latina del mundo y no veo la hora de llegar a Estados Unidos y sobre todo a Nueva York, donde empezó realmente la celebración de mis 30 años, el año pasado cuando canté en el teatro Apollo e hice la maratón Nueva York, Madrid, Milán en 24 horas, fue una locura, pero valió la pena, esta vez haré un espectáculo de casi tres horas, que está dividido en tres partes, compartir momentos muy personales porque mi meta es que el público me vea como soy realmente, soy una cantante, no ídolo, quiero que la gente conozca todo de mí y sobre todo cantar todos los temas que ustedes han hecho éxito y que hoy en día todavía los conmueve, es el show más especial que he hecho y yo sólo espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros. ¡Los espero!