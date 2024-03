CANELO ÁLVAREZ SE UNE COMO PRODUCTOR EJECUTIVO A THE LONG GAME

Saúl “Canelo” Álvarez es un ícono global en el mundo del boxeo y una fuerza líder para el pueblo de México con sus campeonatos mundiales en cuatro divisiones y su nombramiento de campeón mundial indiscutido de peso mediano.

Nueva York – Mucho Más Media anunció hoy que el campeón mundial de cuatro divisiones y campeón mundial indiscutible de peso mediano, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez , será uno de los productores ejecutivos de la inspiradora historia real The Long Game . La película está protagonizada por Jay Hernández, Dennis Quaid, Cheech Marin, Julian Works, Paulina Chávez, Jaina Lee Ortiz, Brett Cullen y Oscar Nuñez. El film, dirigido por Julio Quintana, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine SXSW de 2023, donde ganó el Premio del Público Narrative Spotlight y recibió reseñas muy positivas de parte de los críticos, que elogiaron sus actuaciones de primer nivel y la calificaron como una película edificante y que agrada al público.

Canelo Álvarez, que es un boxeador profesional y aficionado al golf, se unió al proyecto como productor ejecutivo y afirmó: “Desde la primera vez que vi The Long Game me inspiró a brindar todo el apoyo que fuera necesario. Me sentí conectado con The Long Game en muchos niveles y estoy emocionado de que el público pueda conocer más historias reales que no se han contado antes dentro de la historia de los deportes”. Canelo Álvarez sigue siendo fiel a sí mismo, manteniéndose conectado con su herencia mexicana mientras adopta nuevas metas como productor ejecutivo, y agregó: “Estoy orgulloso de ser parte de un equipo que comparte la historia de cinco mexicoamericanos que tienen gran determinación, empuje y pasión por crear su propio camino. Esta película es una inspiración para la comunidad del golf y el mundo entero”.

“Estamos encantados de que Canelo se sume a The Long Game y aporte su visión, pasión y voz para ayudar a dar a conocer esta película poderosa e inspiradora. Al igual que la película, el viaje de Canelo es un ejemplo emblemático de una verdadera historia sobre personas que por lo general llevan las de perder ”, afirmó el cofundador de MMM, Javier Chapa.

The Long Game, inspirada en el libro “Mustang Miracle” escrito por Humberto G. García, cuenta la historia real de cinco jóvenes caddies mexicoamericanos que en 1955 crearon su propio campo de golf en medio de la zona rural del sur de Texas. A pesar de contar con un equipamiento obsoleto e inferior y ninguna instrucción profesional en un principio, llegaron a competir contra equipos ricos exclusivamente blancos, ganando el Campeonato de Golf de Escuelas Secundarias del Estado de Texas de 1957. Mucho Mas Media anunció previamente que The Long Game , protagonizada por Jay Hernández y Dennis Quaid y ganadora del premio del público en SXSW, se estrenaría el 12 de abril.

Álvarez tiene su propia línea de ropa de golf llamada “No Golf, No Life”, que es un reflejo de la dedicación de Canelo a ambos deportes, ya que combina su amor por el golf con su reconocido estilo.