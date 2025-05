Melody: “Me quedo con el amor de todos los países, aunque a veces prevalezcan otras cosas”

La cantante Melody ha declarado esta madrugada, tras finalizar en antepenúltima posición en el Festival de Eurovisión con su tema “Esa diva”, que se queda con el amor que todos los países le han mostrado y ha proclamado que viva la música, “aunque a veces prevalezcan otras cosas”.

“Con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado, detrás de cámara, a nosotros y a nuestro trabajo”, ha comentado en un vídeo difundido en las redes sociales -recogido por EFE- que ha dirigido a sus seguidores unas horas después del festival.

“Muy buenas, familia. Ya estoy en el hotel, que voy a comer algo, que llevo muchas, muchas horas, desde las 7 de la mañana, despierta, arreglándome, maquillándome”, ha comenzado el mensaje con sus primeras declaraciones tras la final.

“En primer lugar -ha proseguido- quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado muchísimo, a toda España, porque se ha volcado conmigo cien por ciento. Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios de España llenos para ver la actuación u por toda Latinoamérica. Ha sido un show total que esto no se olvidará jamás”.

Melody ha agregado: “Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta, vocalmente ha estado… estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas todos. Estoy muy contenta”.

Tras confesar estar “un poquito cansada”, adelantó que más adelante hablará “un poco más largo y tendido” con sus seguidores de todo lo que ha visto y lo que piensa.

“Pero sí quiero dejar claro una cosa: esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado, detrás de cámara, a nosotros y a nuestro trabajo. Estaba todo el mundo con la boca abierta”, ha proseguido.

También se queda, continuó, “con que este verano nos vamos a ver porque tenemos una gira de conciertos brutal”.

“Aún así, -ha dicho a sus fans- vosotros también os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar y vamos a hablar como ustedes sabéis que yo soy natural y bien clara. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo”.

Melody ha concluido el vídeo diciendo: “Pero señores, que estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado: el amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte”.

Más espinas que rosas se ha encontrado Melody en el resultado de su paso por Eurovisión 2025, que ha relegado a esta diva “fuerte y poderosa” a la antepenúltima posición, muy lejos del austríaco JJ, que ha convertido la historia de su naufragio sentimental en el faro y salvavidas del festival con su triunfo.

España ha reunido en total 37 puntos, solo 10 del televoto y 27 de los jurados nacionales, por lo que ha quedado en el puesto 24 de los 26 participantes en esta edición.