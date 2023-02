La Sanidad de EEUU apuesta por la tecnología y la recuperación del personal

Durante la conferencia "Business of Health Care", organizada por la Universidad de Miami, en Florida, representantes de los gremios de trabajadores sanitarios, así como ejecutivos de aseguradoras, asociaciones de laboratorios y hospitales dieron pistas sobre los retos si se quiere estar preparado para una próxima pandemia, "que está a la vuelta de la esquina", según avisaron.

Nueva York – Líderes del sector sanitario en EEUU alertaron este viernes sobre los riesgos de la escasez de personal y la desinformación, al mismo tiempo que pusieron de relieve el potencial de los avances tecnológicos para mejorar en los próximos años el “modelo de la práctica médica”.

Durante la conferencia “Business of Health Care”, organizada por la Universidad de Miami, en Florida, representantes de los gremios de trabajadores sanitarios, así como ejecutivos de aseguradoras, asociaciones de laboratorios y hospitales dieron pistas sobre los retos si se quiere estar preparado para una próxima pandemia, “que está a la vuelta de la esquina”, según avisaron.

La vicepresidenta de Políticas Públicas de la Asociación Estadounidense de Hospitales, Molly Smith, puso de relieve que en la actualidad hay un “déficit” de médicos y sanitarios, y que en los centros médicos del país se registra un “increíble agotamiento” entre el personal.

Destacó que el estallido de la covid-19 demostró que “la gente que trabaja en hospitales dio un paso al frente por las personas, pero no podemos dar eso por sentado” y de ahí la necesidad de encontrar un nuevo modelo para atraer más personal.

En esa línea, Halee Fischer-Wright, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Gestión de Grupos Médicos, remarcó que la pandemia reveló la fragilidad del “modelo de la práctica médica”, la cual ha suscitado crisis financieras en hospitales y que poco se ha avanzado en corregirlo.

Destacó que el coronavirus permitió poner en práctica la telemedicina, sobre la cual desde hace décadas el gremio de los doctores ya había visto como una herramientas para llegar a “comunidades desatendidas o pacientes en áreas rurales”, y que al inicio de la pandemia supuso el 90 % de citas médicas.

Si bien lamentó que tres años después ese porcentaje se ha reducido al 10 %, estuvo de acuerdo con el moderador de la conferencia, Patrick Geraghty, gerente general de la aseguradora de salud Florida Blue, de que la actual estadística supone un “gran salto” respecto al 1 % que representaba la telemedicina antes de la pandemia.

Fischer-Wright mostró su confianza en que en los próximos años la tecnología permitirá ampliar las habilidades del sector “para brindar una atención de alta calidad, a un menor costo y más centrada en el consumidor”.

La creciente desconfianza hacia la investigación médica y las farmacéuticas es lo que preocupa a Lori Reilly, directora de operaciones de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), asociación que representa a las compañías de investigación y fabricación farmacéutica y biotecnológica.

“Tenemos que hacer un mejor trabajo para estar presente a nivel local, para realzar el valor de la ciencia”, reconoció Reilly, quien detalló que en los últimos meses han empezado a trabajar con líderes y organizaciones locales para comunicar cómo se trabajan los ensayos clínicos.

Señaló que las investigaciones para las vacunas de la covid-19 basadas en la tecnología mRNA, que permitieron reducir la incidencia de la enfermedad, implicaron 20 años de investigaciones.

“En unos aspectos estuvimos preparados, pero en otros no”, manifestó Reilly.

A su turno, el presidente y director ejecutivo de la asociación America’s Health Insurance Plans, Matthew Eyles, saludó que la pandemia de la covid-19 demostrara que se puede cambiar el sistema sanitario estadounidense mas rápido de lo muchos piensan.

El directivo de esta asociación nacional que representa a los proveedores de seguros de salud compartió su preocupación sobre la magnitud de la crisis mental en el país, presente en todos los sectores de la población y para la que el sistema sanitario está “mal preparado”.

Rachel Villanueva, directiva de la Asociación Nacional Médica, la organización más grande y antigua de médicos afroamericanos de EEUU, señaló que la igualdad de oportunidades para los profesionales de este sector siempre será garante de una mejor atención.

Agregó que la inteligencia artificial, aunque tiene sus ventajas, nunca logrará reemplazar a la atención en persona, una opinión compartida por Ernest Grant, presidente de la Asociación Estadounidense de Enfermeros, que con más de 4 millones de afiliados es la más grande de su tipo.

Grant llamó la atención sobre la necesidad de subir los salarios a estos profesionales y alertó sobre los estudios que prevén que para la próxima década harán falta en Estados Unidos más de 2,5 millones más de enfermeras y enfermeros.

“Una de las cosas que aprendimos con la pandemia es que no estábamos listos y debemos prepararnos para la siguiente, que está a la vuelta de la esquina”, advirtió. EFE