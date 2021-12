Los 40 años de Britney Spears: Por fin libre!

La eterna "Princesa del Pop" cumple 4 décadas en medio de un grito de libertad.

Britney Spears, cumplió el pasado jueves 40 años libre de la tutela legal que ha controlado más de 13 años su vida artística y personal. Hoy vemos en Instagram a una Britney feliz y comprometida con Sam Asghari, su novio de hace más de 4 años.

Hace menos de un mes, la justicia de California puso fin a la “conservatorship”, un mecanismo por el que el padre de la cantante, Jamie Spears, manejaba las finanzas y la vida personal y médica de la cantante de “Toxic” durante más de 10 años, una situación legal que salió a la luz pública gracias al movimiento #FREEBRITNEY que cuestionaba el uso de las redes sociales de Spears y la libertad de la misma.

“Gracias a todos ustedes, a su preocupación, creo que me salvaron la vida”, dijo la cantante de “Slumber Party” en un vídeo de Instagram en el que aseguraba que está lista para dar una entrevista a Oprah Winfrey donde contará todas las atrocidades por las que tuvo que pasar con su familia a la cual planea demandar en el futuro.

La artista, que ha vendido más de 100 millones de discos, ha recuperado por completo su autonomía y pronto podrá hacer manejar (con la supervision de una fiduciaria) su patrimonio de 60 millones de dólares, un panorama muy diferente al de hace unos años cuando únicamente podía gastar 2000 dólares a la semana.

Britney recibe sus cuarenta años al lado de Sam Asghari, un entrenador personal y bailarín convertido en actor al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip “Slumber Party” y con quien Spears se comprometió en días pasados.

Muchos pensaron que Britney estaba acabada pero hoy más que nunca el nombre de la “Princesa del Pop” está en todos los titulares y portadas de los medios de comunicación del mundo entero, no sólo por el éxito en su tutela legal, sino también por los cuatro documentales que repasan su carrera, triunfos y fracasos, realizados por medios de renombre como Netflix y The New York Times.