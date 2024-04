NO TE PIERDAS: EL DOMINICANO ES UN CHISTE EN EL BRONX

Con JOCHY SANTOS, FELIPE POLANCO “BORUGA” & CUQUÍN VICTORIA más CARLOS SÁNCHEZ y JUAN CARLOS PICHARDO

Nueva York – Lehman Center for the Performing Arts se enorgullece de presentar EL DOMINICANO ES UN CHISTE con JOCHY SANTOS, FELIPE POLANCO “BORUGA” y CUQUÍN VICTORIA, con Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo el sábado 6 de abril de 2024 a las 8:00 p.m. Toda la idiosincrasia del ser dominicano, presentada a través de cuentos, anécdotas, parodias y chistes.

Lehman Center for the Performing Arts está en el campus de Lehman College/CUNY en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Boletos para EL DOMINICANO ES UN CHISTE el sábado 6 de abril de 2024 a las 8:00 pm ($100, $85, $65, $40, $35) se pueden comprar llamando a la taquilla del Lehman Center al 718-960-8833; Para español: 718-960-8835 (de lunes a viernes, de 10 a. m. a 5 p. m. y comienza 4 horas antes del horario del espectáculo los fines de semana), o mediante acceso en línea en https://www.lehmancenter.org/events/dominican-comedy . Se puede acceder al Lehman Center en el tren 4 o D hasta Bedford Park Blvd. y está junto a Saw Mill River Parkway y Major Deegan Expressway.

“El Dominicano Es Un Chiste” es un reconocido conjunto de comedia que presenta a algunos de los comediantes de primera generación más queridos de la República Dominicana, quienes continúan con su legado como íconos de la comedia en su próximo programa. Santos, Polanco y Victoria han actuado durante más de cuatro décadas, y su espectáculo más reciente, Stand Viejos, los anuncia como uno de los mejores actos cómicos a nivel nacional.

Jochy Santos es un veterano de la radio y televisión dominicana. Su ascenso a la fama en República Dominicana se destacó en el programa nocturno “El Show de la Noche”, que copresentó junto a J. Eduardo Martínez a finales de los años 1980. Santos también produjo varios programas de radio, como La Voz del Trópico, Radio Central y Radio ABC. A lo largo de los años, Santos se ha convertido en un nombre muy conocido, haciendo reír a las familias de toda la República Dominicana con su humor cautivador y su personalidad carismática.

Felipe Polanco “Boruga” es una figura destacada en el mundo de la comedia dominicana, quien construyó su carrera a través de una amplia gama de programas de televisión como “La Alegría del País” y “El Show de Noticias”, junto a Milton Peláez y Cuquín Victoria, donde Surgió su apodo de “Boruga”. Es conocido por su humor paródico y sus personificaciones, centrándose en las características únicas de la cultura y la vida dominicana.

Cuquín Victoria es un comediante y actor venerado, conocido por su humor sutil y su capacidad para contar historias. Su programa de televisión “Con Cuquín” elevó su fama entre los años 1980 y 1990. El humor de Victoria a menudo implica interpretaciones satíricas y matizadas de la vida cotidiana. Su capacidad para contar historias, combinada con su humor, lo ha convertido en el favorito del público.

Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo jóvenes talentos, pero con experiencia, han demostrado tener la picardía necesaria para lograr la aceptación del público y junto a los veteranos Cuquín, Boruga y Jochy, te brindarán una noche súper especial, inigualable, para divertirte. para reír y reír hasta que no puedas.

Lehman Center for the Performing Arts, Inc. cuenta con el apoyo, en parte, de fondos públicos a través del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York en asociación con el Concejo Municipal de Nueva York y la Delegación del Bronx. El Consejo de las Artes del Estado de Nueva York proporciona financiación adicional con el apoyo de la oficina del Gobernador y la Legislatura del Estado de Nueva York. Estamos encantados de compartir que Goya Foods acordó renovar su patrocinio para esta temporada, lo que ayudará a Lehman Center a expandir nuestro alcance a la comunidad. Además, hemos obtenido financiación de la fundación Howard Gillman para ayudar a hacer crecer nuestra programación. La temporada 2023-2024 también es posible gracias a los patrocinios de Con Edison, Havana Café, Friends of Lehman Center y nuestra querida audiencia.