Productos que fomentan conciencia de cáncer de mama

Este mes se conmemora la conciencia del cáncer de mama y las marcas de estilo de vida de las mujeres que se están asociando para apoyar la causa

1. Betsy Bar Soap de Indigo Wild rinde homenaje a su mejor amiga, Betsy Medina. Su estatus de estrella de rock es legendaria por su derrota al estilo de batalla de bandas del cáncer de mama. Así que éste le sale en lavanda y limón y en forma de barra de jabón Betsy Goat’s Milk y loción corporal hidratante. Por cada loción corporal Betsy vendida, donan el 25% de las ventas a Back in the Swing, lo que respalda una vida saludable y proactiva después del cáncer de mama. Por cada jabón en barra Betsy vendido, donan $ 1 a Turning Point: The Center for Hope and Healing. https://www.indigowild.com/body-care/betsy.html Y aquí está la historia de Betsy: https://www.indigowild.com/betsy

2. ¡Este estuche de viaje de cuero rosa para joyería de Joie de Viv está elaborado con cuero fino y es el compañero perfecto para sus viajes sin importar cuál sea su destino final! Hecha 100% de cuero auténtico, la funda se puede llevar en casi cualquier bolso o bolsa de viaje. Ellos donarán el 5% de sus ventas mensuales y el 50% de todas las ganancias de las ventas del joyero rosa al apoyo del Mes de la Concientización de BCA.

3. ¡SOPHi permite a las mujeres conscientes de su salud tener una manicura duradera y sin preocupaciones! Esmalte de uñas no tóxico y prácticamente inodoro que es mejor que 9 o 16 gratis, ¡porque está libre de TODOS los productos químicos agresivos! Esta fórmula a base de agua deja las uñas sanas y no hace que se pongan amarillas o quebradizas. Además, SOPHi es vegano y libre de crueldad animal. SOPHi ofrecerá un código de promoción del 10% y el 15% de todas las ventas durante esta promoción se donará a organizaciones de BCA.