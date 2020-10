LATIN@S sobresalientes en TECH

Septiembre es el comienzo del Mes de la Herencia Hispana y los hispanos en todo el país se unen para celebrar sus culturas y compartir lo que significa ser latino en los Estados Unidos.

Nueva York – El Mes de la Herencia Hispana este año definitivamente adquiere un nuevo significado con todo lo que está pasando en el mundo. En Microsoft, reconocemos el arduo trabajo y la interminable lucha de nuestra comunidad. Este Mes de la Herencia Hispana, queremos resaltar aún mas las recientes victorias respecto a DACA y así, amplificar la voz de nuestra comunidad a través de su narrativa.

Para celebrar y reconocer los logros, la cultura y las diferentes historias; al igual que el legado de los hispanos en los Estados Unidos, Microsoft comparte las increíbles historias de cuatro empleados. La serie sigue la historia de Chris Mateo, líder de estrategia empresarial en salud; Gema Beltrán, Ingeniera de Software; Stephanie Martínez, Gerente de Educación; y Joey Cruz, Gerente Senior. A través de estas historias recordamos que somos más fuertes que nuestras propias dificultades.

“Sin pedir disculpas, auténtico y aliado de todos”

Chris Mateo, gerente senior de estrategia comercial, atención médica, Microsoft Corporation

Este año, el Mes de la Herencia Hispana adquiere un significado completamente nuevo con todo lo que está sucediendo en el mundo; mi identidad resalta, lo cual me ha llevado a analizar lo que significa ser Latinx. Como afro-dominicano queer, este ejercicio ha sido energizante y empoderador.

Las personas latinas vienen en todas las formas y colores, y debemos hacer un mejor trabajo para adaptarnos a eso. Más que nunca, siento las diferentes formas en que me conecto con nuestra diversa comunidad. A lo largo de mi vida, me he encontrado en muchos entornos diferentes que continuamente me exponen a cosas que me hacen cada vez más Latinx.

El barrio de Williamsburg de Brooklyn, Nueva York, donde nací y crecí era un crisol de culturas, principalmente familias latinas, polacas y judías. En casa, con mi madre y mi hermano, estaba inmerso en la riqueza de mi propia herencia: el expresivo idioma español, la música rítmica y, por supuesto, el delicioso arroz con habichuela de mi abuela.

Cuando tenía 14 años, mi familia se mudó a Columbus, Ohio y fue entonces cuando me di cuenta de que no todos los lugares en EE.UU., son tan diversos como donde crecí en la ciudad de Nueva York. Pasé de ser un joven dominicano que no era lo suficientemente latino en una ciudad rica en cultura latina caribeña, a un lugar donde me veían principalmente como negro y luego como demasiado latino. Cuando la gente se cruzaba con mi familia sabían que claramente el inglés era nuestro segundo idioma. Fue un choque cultural. Vivir en estos dos entornos tan diferentes me acercó a sentir y comprender las diferentes partes de mi identidad, mi interseccionalidad y lo que eso significa para mí. Esto sentó las bases para una de las filosofías que vivo día tras día: ser yo sin disculpas.

Este fuerte sentido de mí mismo, mis antecedentes, son cosas que me inspiran a hacer esta historia y aportar a mi trabajo. Por ejemplo, mi familia experimentó de primera mano lo difícil que era navegar por un sistema de salud complicado debido a las barreras del idioma y el acceso limitado a proveedores culturalmente competentes. Estas experiencias alimentaron mi pasión por hacer que la atención médica sea más equitativa para todos. Entonces, cuando me uní a Microsoft, me propuse descubrir cómo hacer un mejor trabajo en la intersección de la tecnología y la atención médica, y tener en cuenta cómo afecta a todas las poblaciones. Utilizo mi experiencia y mi voz para impulsar la diversidad y la inclusión, asegurándome de que todos sean conscientes de cómo nuestro trabajo afecta a ciertas poblaciones, no solo a las personas latinas. Siento que estas conversaciones generan nuevos niveles de empatía y compasión que nos permiten trabajar mucho mejor juntos.

En Microsoft hay varios grupos de recursos para empleados (ERG) en los que he encontrado aún más espacio para ser yo, ya sea yo en un sentido latino, yo en un sentido queer o yo en un sentido negro, tengo el espacio aquí para sentirme cómodo siendo yo. Acontecimientos recientes, como el movimiento Black Lives Matter (BLM), me han conectado con colegas negros. Naturalmente, nos abrimos y tenemos conversaciones que alguna vez pensé que eran demasiado incómodas para tenerlas en el lugar de trabajo. Una vez más, se trata del tema de tener confianza en uno mismo. Le digo a la gente: “Soy afrolatino. Tengo herencia negra, pero también soy completamente latino “. Chris Mateo.

Este Mes de la Herencia Hispana, quiero celebrar cuán diferentes somos los latinos y, sin embargo, cuán conectados estamos al mismo tiempo. Quiero que mi comunidad Latinx reconozca que cuando empezamos a abrazarnos por lo que somos, podemos abrazar a los demás por lo que son. Creo que todas las personas, sin importar el color de su piel o el idioma que hablen, deben apoyarse mutuamente. Tienes tus propias identidades y tu propia cultura, y nos encanta, invitémoslo a entrar. Te mostraré mi cultura, tú me muestras tu cultura y celebremos juntos.

“Llevando la tenacidad latina a STEM”

Gema Beltrán, Ingeniera de Software, Microsoft Corporation

“Para ser respetado en la vida, tienes que ser médico o abogado”. Eso es lo que siempre me decían mis padres cuando era niña cuando crecía en Cuba. Pero cuando nos mudamos a Los Ángeles, cuando era adolescente, no tuve ni una duda cuando dije que no quería ser abogada. “Pero ni siquiera hablas inglés, que quieres hacer”, decía la gente. Eso sólo me motivó más.

Aprendí inglés, adopté una nueva cultura y sobresalí en la escuela. Sin embargo, mientras trabajaba duro para refutar las suposiciones de la gente sobre mí, en realidad encontré mi propio camino.

Mientras estudiaba para el examen de admisión a la facultad de derecho, tomé algunas clases de ingeniería de software en línea para desafiarme a mí misma. Fue entonces cuando descubrí mi pasión por la ingeniería de software y, para la consternación de mis padres, me arriesgué y decidí apostar por mi propia carrera. Mi actitud fue: “Sí, puedo enseñarme todas estas cosas. Y sí, puedo ser una desarrolladora exitosa “.

Después de ganar un poco más de experiencia como desarrolladora de software, apliqué al Programa de Aceleración de Ingeniería LEAP, el programa de aprendizaje de Microsoft dedicado a llevar a personas a carreras tecnológicas que no habían seguido la trayectoria académica tradicional. ¡Yo entré! Y aún más emocionante, después de las 18 semanas de aprendizaje, ¡me ofrecieron un puesto en Microsoft! Recuerdo que me preguntaron cuándo quería empezar a trabajar. Siempre quiero recordar mi primer día en Microsoft, así que elegí mi cumpleaños.

Estoy muy orgullosa de ser latina en Microsoft. Los latinos aportan una perspectiva muy diferente a la mesa, y cada uno de nosotros es distinto. Es fácil para la gente ponernos a todos en la misma categoría, sin reconocer nuestras diferencias individuales o sin venir a conocer nuestras historias. Estamos unidos por un hilo común, pero no solo somos étnicamente diversos, tenemos diferentes historias, diferentes experiencias y diferentes antecedentes que dan forma a quienes somos.

Quiero usar mi voz como mujer latina en STEM para inspirar a las mujeres jóvenes a luchar por lo que les apasiona. Cuando hablo con jóvenes latinas les digo: “No dejes que los prejuicios te detengan. Sólo inténtalo. Si no te gusta, sabes que lo intentaste y puedes seguir adelante sin arrepentirte “. También volví a mi universidad, Whittier College en California, para compartir mi historia de desafiar las expectativas culturales, demostrar a los detractores que estaban equivocados y desafiar el status quo como una ingeniera latina fuerte y autodidacta.

En cuanto a mis padres, creo que finalmente están de acuerdo con que no sea abogada.

“Sirviendo a su país y comunidad a través de la alianza”

Joey Cruz, gerente sénior de programas, Microsoft Corporation

Una vez marine, siempre marine. Serví cinco años en el 5º Batallón, 11º de Infantería de Marina como sargento de pelotón e instructor de artes marciales con dos giras en Afganistán. Hoy, si me encuentro con otro marine, nos conectamos automáticamente.

Es como un imán, nos llamamos hermanos y hermanas. Somos una familia, sin importar de dónde vinimos o nuestros antecedentes. Ese vínculo proviene de un compromiso compartido no solo de servir a nuestro país, sino también del compromiso de apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles.

Para mí, de eso se trata la comunidad: diferentes mentes y orígenes que se unen, se abrazan, hacen que los demás se sientan bienvenidos, incluidos y apoyados en los mejores y en los peores momentos. “Quiero que todos también tengan ese sentido de comunidad”.

Mi familia vino de Nicaragua huyendo de la guerra civil del país. Crecí en Houston, Texas, donde estaba inmerso en la cultura latina, siempre rodeado de comida rica, gallo pinto y plátano frito, de música vibrante y muchos otros latinos de diferentes países, orígenes y estilos de vida. No fue hasta que dejé Texas para unirme a los Marines que me di cuenta de que no todos los latinos están tan inmersos en la cultura tanto como yo. Y sin embargo, no importa dónde esté, cuando conozco a otros latinos, es como una familia a pesar de que somos todos de lugares diferentes y tenemos todos muchas experiencias diferentes.

Me uní a Microsoft a través del Military Software and Systems Academy, un programa de capacitación en habilidades tecnológicas que ayuda a los miembros del servicio en la transición a la fuerza laboral civil. Fui el primer infante de marina en graduarse del programa. Si bien mi trabajo como gerente de programas en Microsoft es ayudar a los clientes, impulsar la implementación y mejorar los productos, lo que más disfruto es usar mi voz como un veterano latino para construir y conectar comunidades. Recientemente, tuve la oportunidad de unir a miembros militares actuales y anteriores, cónyuges de militares y simpatizantes militares dentro de la empresa al ayudar a establecer un grupo de recursos para empleados militares llamado: Military at Microsoft. La transición a la vida civil y especialmente a una vida civil corporativa puede ser un desafío y contar con la comunidad en la que apoyarse puede ser fundamental.

La comunidad no se trata solo de personas con antecedentes compartidos. Me propuse a unirme a otros grupos como Global LGBTQI + Employees and Allies en Microsoft (GLEAM), Blacks en Microsoft (BAM), Disability en Microsoft y Women at Microsoft para aprender cómo ser un aliado informado y eficaz para los miembros. de esas comunidades. HOLAc2

Por supuesto, también soy miembro del equipo de liderazgo de HOLA, el grupo de recursos para empleados hispanos y latinos de Microsoft. Realmente quiero correr la voz de que HOLA no es sólo para la comunidad hispana y latina. Es para cualquiera. Estamos construyendo una comunidad y cualquiera puede ser parte de ella. Todos nosotros en la comunidad hispana y latinx somos muy diversos, no todo el mundo viene de un determinado país, hablamos diferentes idiomas, todos tenemos nuestras comidas favoritas, todos tenemos nuestros bailes favoritos. Se trata de aceptar las diferencias de los demás y apoyarse mutuamente.

“Empoderar a la comunidad a través de la educación”

Stephanie Martinez, Directora de Educación, Microsoft Corporation

Orgullosamente mexicoamericana. Crecí en un pueblo rural del Valle Central de California, donde el 80% de la población es mexicano-americana o mexicano de primera generación. Pero a pesar de lo cerca que estoy de mis raíces y mi herencia, luché por no sentirme lo suficientemente latina porque no hablo español con fluidez y no tengo familia en México.

A pesar de esto, sabía que tenía oportunidades para conectarme y retribuir a mi comunidad a través de Microsoft. Decidí lanzar el capítulo del sur de California del grupo de recursos para empleados HOLA (hispanos y latinos en Microsoft). Tomé lo que percibí como un riesgo de comenzar el capítulo como un mexicoamericano que no hablaba español, pero me di cuenta de que encajaba perfectamente.

Durante un evento con HOLA, se me pidió que buscara voluntarios para brindar traducciones al español para las familias separadas en la frontera y, sin embargo, yo mismo no podía ser voluntario. A pesar de lo cohibida que me sentía por esto, decidí concentrarme en lo que podía hacer: coordinar el evento, encontrar voluntarios y ayudar a recaudar dinero para la Clínica Legal KIND. A través de esta experiencia, me di cuenta de que mi pasión por retribuir a mi comunidad era más que suficiente.

Estos compromisos con HOLA me han ayudado con los diferentes puestos que he desempeñado en Microsoft. Antes de la pandemia, era especialista en desarrollo comunitario, organizando eventos para asociaciones estratégicas con organizaciones deportivas, así como con varias organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, con las tiendas cerradas y los eventos cancelados indefinidamente, mi función pasó a la educación. Como Gerente de Educación, ayudo a garantizar que los maestros puedan enseñar de forma remota y me encanta este trabajo.

Una de mis experiencias más memorables fue capacitar a un cuerpo docente en una universidad en Colombia luego de que se mudaron al aprendizaje remoto y necesitaban las herramientas necesarias para la transformación digital. Como latina, fue gratificante trabajar con educadores en otro país y ayudar a sus estudiantes latinos a continuar su educación de una manera remota y segura.

Pero mi parte favorita de mi papel como Gerente de Educación es que puedo defender a las jóvenes latinas en mi comunidad, ayudándolas a lograr sus metas. Mientras interactúo con estos estudiantes, recuerdo que yo misma era una joven latina en el Valle Central, sin imaginar nunca que podría trabajar en una empresa como Microsoft. Ahora me doy cuenta de que trabajar en tecnología no debería haberse sentido como un sueño, sino como una realidad muy posible. Por esta razón, cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con los educadores y sus estudiantes, me pregunto “¿hay algo más que pueda hacer para ayudar a las jóvenes que no pueden imaginarse a sí mismas en este rol?”

El trabajo que hago en Microsoft me ha ayudado a descubrir mi pasión. A pesar de los cambios de roles, espero ayudar a crear un camino para otros que están viajando hacia lo desconocido. Fui la primera en mi familia en recibir un título universitario de cuatro años, dejar nuestro pueblo rural y trabajar en tecnología. Ser el primero significaba que no tenía un ejemplo que me ayudara a navegar mi viaje. Espero que compartir mi historia personal y profesional ayude a que otros puedan navegar sus propios viajes con mayor facilidad, especialmente cuando son los primeros en su familia en hacerlo.