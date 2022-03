Zharick León renace con “Pasión de Gavilanes”

Retomando su papel de Rosario Montes, la sexy cantante regresa más picante que nunca dejándonos boquiabiertos todas las noches en el horario prime.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Telemundo

Todas las noches vemos a la hermosa actriz colombiana Zharick Leon interpretando a la malévola y sexy Rosario Montes en la súper producción de Telemundo “Pasión de Gavilanes”. Una serie que logró romper los ratings hace 20 años y que en 2022 llegó con una segunda atemperada llena de misterio y peligro a las noches de la tv en español en Estados Unidos.

Rosario regresa a su antiguo campo de acción, después de recorrer el mundo, gozando de los lujos y las extravagancias que ha tenido gracias a su matrimonio con el multimillonario Samuel Caballero. Aburrida de aquella existencia que ahora desprecia, está dispuesta a vivir intensamente la pasión y el desenfreno que se albergan en ella, hasta la última gota.

Tanto es su afán que, sin saberlo, desde el primer momento queda atrapada en la trampa de sus deseos, al obsesionarse por Juan David Reyes, de una manera demencial, sin medir alcances ni consecuencias. Por alcanzar el amor de aquel apuesto joven, Rosario comete un sinnúmero de equivocaciones, que la llevarán a enfrentarse hasta con su propia hija Muriel en una lucha inquietante.

Hablamos con Zharick acerca de interpretar a Rosario dos décadas después y esto nos contó del personaje más importante de su carrera que vuelve para hacer suspirar a más de uno.

¿Cómo te sentiste cuando te propusieron ser parte 20 años después de esta historia?

– Para mí fue una grata sorpresa que no me esperaba. Nunca me imaginé que fueran a hacer una segunda aparte de “Pasión de Gavilanes”. Acepté por la fuerza y la importancia que adquirió mi personaje en esta temporada. Creo que fue como recoger la cosecha de esa semilla que se sembró hace 20 años y que quizás en ese momento yo no le di el valor y la importancia que hoy en día la vida me muestra que tuvo y tiene actualmente Rosario Montes.

¿Cómo construiste este papel ahora 20 años después? ¿Cómo es esta nueva Rosario Montes?

– La encontré mucho más madura y con su pasión por el arte y el espectáculo intacto. Sus características de mujer fuerte y sensual se acentúan mucho más en esta temporada.

¿Qué es lo que más te gustó de ser Rosario antes y ahora?

– Me gusta que, aunque fue y es un personaje antagónico, las personas la quieren y la defienden. Varias de sus circunstancias en su historia las logré humanizar. Le puse mi piel y mi sentir a este personaje y eso creó un nivel entre la arrogancia de Rosario y su corazón y sentimientos.

¿Cómo describirías el corazón de Rosario en esta temporada?

– Es implacable en la búsqueda de sus objetivos. Una Rosario que intensificó esos rasgos de sombra que mostró en la primera versión.

¿Qué fue lo más difícil de hacer?

– (Risas), cuando me llamaron para esta temporada estaba feliz pero nunca me imaginé que tendría que volver a bailar y a cantar con esos minivestidos… Pensé que la nueva generación sería la encargada, pero no fue así. Los vestidos iguales o más cortos (risas).