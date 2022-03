“Levanta tu Voz” en el Museo de la Ciudad de Nueva York

El activismo se toma la gran Manzana



Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Brad Farwell

Conoce la nueva instalación mural inmersiva de la artista Amanda Phingbodhipakkiya que ilustra la resiliencia de los asiáticos americanos y de los Isleños del Pacifico neoyorquinos (AAPI) y su solidaridad entre movimientos activistas. La instalación de Phingbodhipakkiya, “Levanta tu Voz”, incorpora imágenes contemporáneas y activistas históricos como Malcolm X y Yuri Kochiyama, También invita al público a considerar su propio poder de activación.

Esta instalación inmersiva yuxtapone el pasado y el presente para explorar temas de represión y resistencia; solidaridad entre movimientos; y cómo las audiencias pueden involucrarse con el activismo en sus propias vidas. Al escanear códigos QR en la galería o visitar raiseyourvoice.to, se invita a los espectadores a responder a estas preguntas o compartir sus historias con otros.

Junto con la instalación “Levanta tu Voz”, Activista Nueva York también contará con dos nuevas secciones: una se centra en el activismo actual de la ciudad de Nueva York y la otra en el activismo de los trabajadores de lavandería chino-estadounidenses en las décadas de 1930 y 1950. La sección sobre activismo actual incluirá máscaras utilizadas durante las protestas, volantes relacionados con la organización laboral y los debates de zonificación, y carteles hechos a mano recopilados por el Museo durante su convocatoria abierta de objetos de la pandemia de COVID-19 y las movilizaciones contra el racismo del verano de 2020.

“Levanta tu Voz” presenta coloridas ilustraciones y combina selecciones de la campaña de arte público de 2021 de la artista, “Somos Más”, con nuevas obras de arte originales de los activistas Yuri Kochiyama y Malcolm X. Ambos Residentes de Harlem, estos líderes se convirtieron en amigos y aliados en sus campañas contra el racismo y la guerra, e inspiraron a futuras generaciones de activistas en los movimientos de liberación asiático-estadounidense y negro. “Somos Mas” de Phingbodhipakkiya debutó por primera vez en vallas publicitarias electrónicas y contenedores de basura en Times Square a medida que aumentaban los crímenes de odio contra los asiáticos americanos y los isleños del Pacífico durante la pandemia de COVID-19. Las representaciones de los neoyorquinos cotidianos junto con imágenes de figuras históricas representan el legado de los activistas de Nueva York.

Sobra la artista…

Amanda Phingbodhipakkiya es una artista multidisciplinar, educadora y activista. Como artista residente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, la serie de arte de Phingbodhipakkiya que celebra la resiliencia de la comunidad AAPI, “I Still Believe in Our City”, llegó a millones de personas en la ciudad de Nueva York y en todo el mundo a través de su valla publicitaria de la Terminal Atlantic y del metro y carteles de parada de autobús. A raíz de los tiroteos en Atlanta en marzo de 2021, el arte de la serie apareció en la portada de la revista TIME. Su trabajo también ha sido exhibido en Cooper Union, Times Square, Google, Lincoln Center y reconocido por The New York Times, Fast Company y The Guardian. A través de murales a gran escala, experiencias de realidad aumentada (AR), esculturas e instalaciones participativas, su arte revela la profundidad, la belleza y el poder de las comunidades marginadas.