Sancocho Dominicano – Receta Tradicional con Sabor a Familia y Fuego Lento

El sancocho dominicano no es solo un plato: es una celebración en olla. Es ese tipo de receta que une generaciones alrededor de una mesa y que transforma cualquier día en una ocasión especial. Conocido por su mezcla de carnes, viandas y sazones que se cocinan lentamente hasta formar un caldo espeso y reconfortante, el sancocho es el orgullo de muchas cocinas del Caribe. Aunque requiere tiempo y cariño, no es difícil de preparar. Y cuando lo sirves bien caliente, con arroz blanco, aguacate y un toque de pique criollo… no hay quien se resista.

Ingredientes (para 6–8 personas)

Carnes (puedes usar todas o solo algunas):

500 g de carne de res (costilla o jarrete)

300 g de cerdo (costilla o lomo)

300 g de pollo

1 chorizo criollo (opcional)

Viandas:

2 plátanos verdes

2 yautías

2 ñames

2 papas

1/2 auyama (calabaza criolla)

1 mazorca de maíz, cortada en ruedas

Sofrito y sazón:

1 cebolla picada

2 dientes de ajo machacados

1 ají cubanela o pimiento verde

2 cucharadas de pasta de tomate

Cilantro y orégano al gusto

1 limón (para limpiar las carnes)

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

Preparación paso a paso

Preparar las carnes:

Lava las carnes con agua y limón. Sazona con sal, pimienta, ajo, orégano y un poco de cebolla. Deja marinar mínimo 30 minutos. Sellar las carnes:

En una olla grande con un poco de aceite, dora las carnes por tandas hasta que estén bien selladas. Retira y reserva. Preparar el sofrito:

En la misma olla, sofríe la cebolla, el ají, el ajo y la pasta de tomate por unos minutos. Devuelve las carnes a la olla y cubre con suficiente agua para empezar la cocción. Cocinar a fuego lento:

Cocina a fuego medio-bajo durante una hora, agregando más agua si es necesario. Esto permitirá que las carnes se ablanden y el caldo tome sabor. Agregar las viandas:

Pela y corta todas las viandas en trozos medianos. Añádelas a la olla junto con el maíz. Cocina hasta que estén suaves y el caldo espese, unos 45 minutos más. Ajustar sazón y servir:

Añade cilantro fresco picado, ajusta sal y sirve caliente. Acompaña con arroz blanco, aguacate y, si te atreves, un toque de pique dominicano.

El sancocho dominicano es ese plato que convierte cualquier domingo en una fiesta. Sí, requiere tiempo, pero cada minuto frente a la olla se traduce en sabor y tradición. Puedes adaptarlo con las carnes que prefieras, usar las viandas que tengas disponibles y ajustar la cantidad para grandes reuniones o pequeñas celebraciones. Y como siempre, sabe mejor al día siguiente. Guárdate un poco para el recalentado… es casi un ritual.