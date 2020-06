Zuleyka Rivera llega a Hollywood de la mano de Bruce Willis

OMG! Te traemos en EXCLUSIVA todos los detalles de la nueva campaña comercial que la bella ex Miss Universo y ahora empresaria nos tiene preparados de una gran marca europea.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Daniel Figueroa/Santa Cruz Communications

La icónica boricua que logró la fama internacional luego de ganar Miss Universo a los 18 años y se convirtió en un reconocido nombre en la industria internacional del entretenimiento luego de estelarizar en mundialmente exitoso video musical “Despacito” hoy nos sorprende al unirse al actor de Hollywood Bruce Willis como co-embajadora de la nueva campaña global que acaba de lanzar la marca Hell Energy.

Rivera es conocida por haber elevado la moda con su estilo único y esta campaña no es la excepción. Exhibiendo una serie de peinados elegantes combinados con atuendos modernos, lucía sexy y chic. Por supuesto, la hermosa puertorriqueña no podía dejar de presumir sus sensuales curvas que seguramente dejarán boquiabiertos a la audiencia.

Para Rivera la actuación no es nada nuevo, pues ya antes ha destacado en telenovelas como “Cosita linda”, “Rosario”, “Aurora”, “Alguien te mira” y “Dame chocolate” y ahora podemos verla en “El Dragón: el retorno del guerrero” por Netflix. La actriz también ha gozado de actuaciones especiales en cintas como “Runner runner” (2013) y “¡Qué despelote! la película” (2010).

¿Cómo te sientes al ser parte de esta gran campaña?

– Me siento muy emocionada de formar parte de una marca como Hell Energy que apoya la diversidad incorporando embajadores y co-embajadores de todo tipo de orígenes. También me siento sumamente honrada de trabajar al lado de un actor icónico como lo es Bruce Willis y me siento entusiasmada de esta nueva jornada empresarial con la marca Hell Energy.

Hablando de Bruce Willis, ¿cómo fue trabajar con él y qué sentiste cuando fuiste seleccionada?

– (Risas), fue súper cómico pues la propuesta me llegó por mensaje directo a mi cuenta de Instagram entonces tú sabes que uno no confía de a mucho pero luego resultó ser una propuesta de verdad y cuando me avisaron que saldría en el comercial con Bruce Willis no me lo creía, recuerdo decirle a mi tía con la que estaba en ese momento y ambas gritamos de la alegría. Aún hoy no me lo puedo creer.

¿Y durante la grabación del comercial, cómo fue él?

– Cuando trabajas con una estrella de ese calibre entiendes porque están dónde están. El comercial fue rodado en la ciudad de Nueva York y durante el día de grabación primero llegó el doble de Bruce Willis y marcó las escenas. Te cuento que el doble es igualito a él (risas). Luego llegó Bruce y fue demasiado profesional y muy amable. Tienen un equipo excelente y como te digo las cosas se hacen bajo un nivel de profesionalismo absoluto.

Zuleyka, hablemos de tus nuevos proyectos entre los cuales se cuentan “Dura Fit Latino”

– “Dura Fit Latino” es un programa de ejercicio y nutrición que pueden encontrar en mi página oficial zuleykarivera.com en el que comparto mis experiencias adquiridas durante toda mi vida. Empezando con los concursos de belleza, el trabajo en la televisión y los videos musicales, mediante un sistema de herramientas útiles. Bajo el lema “Saluda a tu nuevo estilo de vida, ahora es el momento”, el programa incluye videos dirigidos por mí y un equipo de expertos en acondicionamiento físico con nutrición individual, consejos y rutinas de ejercicios completos para todo el cuerpo, así como un plan de nutrición de 21 días desarrollado por la Doctora Mónica Auslander de la Universidad Internacional de la Florida.

También eres una gran empresaria, hablemos acerca de esta etapa.

– Así es, tengo mi propia compañía, ZRM Group Inc. en donde he lanzado mi línea de ropa para niñas y mujeres jóvenes distribuida exclusivamente por la cadena de tiendas Kress en Puerto Rico, que también distribuyó con gran éxito mi línea de fragancias: Zuleyka, Zuleyka 2010 y Karisma.

¿Qué planes tienes para el futuro?

– Mi futuro está enfocado en el cine y la televisión pues mi gran pasión siempre ha sido actuar. También seguiré con mi compañía y los proyectos novedosos que me atraigan como por ejemplo el maquillaje. Me encantaría tener mi propia línea de maquillaje, pero como siempre quiero encontrar primero al equipo ideal de trabajo.