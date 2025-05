Paisajes Cambiantes en el Whitney Museum: Una mirada a la obra de Marcela Guerrero

Por: Michelle Roncal

Recientemente visité la exposición Paisajes Cambiantes en el Whitney Museum of American Art, y quedé cautivada por su forma radical de replantear el concepto de paisaje en el arte contemporáneo. Esta muestra celebra una década del museo en su sede del West Village y estará abierta hasta febrero de 2026. Reúne 120 obras de 80 artistas, con una destacada representación latina: el 40% de los participantes.

Una de las razones principales de mi visita fue conocer más de cerca el trabajo de Marcela Guerrero, quien en 2022 hizo historia al convertirse en la primera curadora principal latina del Whitney Museum. Su liderazgo en exposiciones como no existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria ha redefinido la forma en que el arte latinx se presenta en instituciones estadounidenses.

En Paisajes Cambiantes, Guerrero y su equipo nos invitan a reflexionar sobre la transformación de los paisajes a manos del ser humano. La muestra nos aleja de la imagen clásica de la naturaleza intacta y nos acerca a escenarios como las fotografías de Robert Adams, que retratan moteles, autopistas y vallas publicitarias en áreas suburbanas, o la documentación de un colectivo hawaiano sobre la devastación ambiental causada por la militarización.

Una sala poderosa está dedicada a la frontera entre Estados Unidos y México, retratada no como una “herida abierta”, sino como una cicatriz activa de separación y dependencia mutua. Esta visión resalta la compleja interacción entre culturas y territorios enfrentados pero profundamente conectados.

Otra sección presenta los paisajes urbanos de Nueva York, con piezas icónicas de Jean-Michel Basquiat y Keith Haring. La evolución de la ciudad se muestra en un contraste vibrante: desde la energía artística de los años ochenta hasta la soledad y vulnerabilidad tras los ataques del 11 de septiembre y la pandemia de COVID-19.

Fiel al compromiso del Whitney con la diversidad, también se incluye una exploración del “arte de la Tierra” desde perspectivas anticoloniales, feministas y queer, reafirmando su papel como un museo vanguardista e inclusivo.

Mi admiración por Guerrero aumentó al saber que codirigirá la próxima Bienal Whitney 2026 junto a Drew Sawyer, marcando la primera vez que una latina estará al frente de este evento clave en el panorama del arte estadounidense. Guerrero ha dejado claro que su visión prioriza la inclusión y la representación de temas urgentes como el cambio climático y los derechos de las comunidades trans.

Como visitante, me sentí inspirada por esta exposición y el trabajo transformador de Guerrero. En breve compartiré algunas de las imágenes que tomé en Paisajes Cambiantes, una experiencia artística que recomiendo encarecidamente a quienes busquen una perspectiva desafiante y contemporánea del paisaje.