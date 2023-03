Alcalde de Nueva York amaga con limitar el uso de mascarillas por seguridad

El alcalde insistió en que es necesario evitar "que esta gente utilice el uso de mascarillas (...) para perpetrar crímenes", evitando ser reconocidos por las cámaras de seguridad privada y las de la Policía.

Nueva York – El alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró este lunes que las personas que usan mascarillas deberían entrar en las tiendas y supermercados sin ella, y no volver a ponérsela hasta que se encuentren en su interior, con el objetivo de evitar más robos en la ciudad.

“Algunas de estas personas que entran en las tiendas llevando mascarillas, no lo hacen porque tengan miedo de la pandemia: lo hacen porque tienen miedo de la policía”, dijo Adams en una entrevista en el canal PIX11, preguntado por el aumento de hurtos y robos en locales comerciales.

El alcalde insistió en que es necesario evitar “que esta gente utilice el uso de mascarillas (…) para perpetrar crímenes”, evitando ser reconocidos por las cámaras de seguridad privada y las de la Policía.

En este sentido insistió en que hay que dejar claro que las personas no “pueden entrar con la mascarilla puesta. Una vez dentro pueden ponérsela”.

“Así que si alguien entra en mi tienda y le digo que por favor se quite la mascarilla al entrar y no está dispuesto a hacerlo, pues me voy a preocupar un poco. Voy a actuar de manera diferente. Eso es todo lo que estamos tratando de hacer, empoderar a los propietarios de tiendas”, dijo.

Adams hizo referencia al asesinato de un dependiente de un pequeño local de Nueva York este fin de semana, que fue cometido presuntamente por un hombre que vestía un traje de protección y una mascarilla. EFE