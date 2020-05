Ana de la Reguera cuenta su historia en nueva serie que empodera a la mujer

La actriz mexicana nos lleva por un viaje de autoconocimiento en el cual se rompen tabúes y se abordan diferentes temas actuales con su nueva serie llamada simplemente "Ana".

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: H+M Communications

Ana de la Reguera es una de las actrices más queridas de México. Después de una exitosa carrera en la televisión, obtuvo papeles en películas de Hollywood como Cowboys and Aliens e Hidalgo: The Story Never Told junto a intérpretes como Harrison Ford, Daniel Craig y el nominado al Oscar Demián Bichir.

Hablamos con Ana acerca de su nueva serie llamada “Ana”, únicamente por Pantaya, una serie de comedia inspirada en su vida que buscará inspirar tanto a hombres como mujeres y romper con los estereotipos de lo que consideramos “femenino”.

¿De dónde nació la idea de hacer esta serie?

– Ana, es una serie de comedia inspiradora, sin reservas, que derriba tabúes y los conceptos anticuados sobre el rol de la mujer en la sociedad. Hilarante y honesta.

¿Qué temas se tocarán en la serie?

– Ana nos lleva sin disculpas por un viaje de amor, profesional, sexo, marihuana, autodescubrimiento y la presión de satisfacer las expectativas que todos tienen de ella.

¿Qué vivencias de la serie son reales y cuáles son ficticias?

– Creería que es un 50% de mis vivencias personales pero también muchas otras que fueron inventadas. Los que me conocen saben que digo siempre la verdad y soy muy decidida.

Estamos en plena pandemia de Coronavirus, ¿cómo ha sido para ti esta cuarentena?

– Te cuento que me cogió volando. Ese día había tomado 5 aviones y cuando aterricé me enteré de la pandemia. Llevo 3 semanas que no salgo de mi casa. En Los Angeles tengo una rutina. Me levanto temprano y me duermo igual. Algo importante es que he hecho mucho más ejercicio. La verdad me ha beneficiado la cuarentena. He pedido mucho más delivery para apoyar a las personas que siguen trabajando y a los restaurantes.

¿Qué es lo que más te gustó de hacer esta serie autobiográfica?

– Lo que más me gustó fue mostrar la historia de una mujer que está viviendo una adolescencia tardía. Ana se pierde a ella misma para encontrarse.

También eres productora de esta serie

– Así es, yo creé la serie, la escribí, la produje y luego la actué.

¿Si no hubieras sido tú la protagonista a quién te hubiera gustado ver en ese papel?

– (Risas) que buena pregunta… Creo que me hubiera gustado ver a Penélope Cruz haciendo mi papel.