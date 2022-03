ANGEL BLEU NOS CONQUISTA CON “TU FIDELIDAD”

Simultáneo a este lanzamiento ha posicionado en todo el país el tema “NO ME BUSQUES +” una fusiòn urbana con vallenato donde unieron sus voces de ANGEL BLEU & SILVESTRE DANGOND una canción ideal para despedir a quien hemos perdonado muchas traiciones, se ha dado muchas oportunidades y se le dice … “Vete de mi vida no me busques más, me voy o te vas ya nos dimos más de una oportunidad, tu no vas a cambiar. ..”