Benny Ibarra es Ramón en Trolls 2, World Tour

El ex Timbiriche nos cuenta todo acerca de su experiencia como Ramón en la nueva película de Dreamsworks.

Por Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos H + M Communications



El actor y cantante mexicano Benny Ibarra nos cuenta todo acerca de su participación en la película de Trolls World Tour donde interpreta al personaje principal “Branch” en la version en español (en ingles el doblaje lo hace Justin Timberlake).

En los estados unidos, la película se puede ver en español por Apple/iTunes o Xfinity – algo que no suele pasar durante la ventana “theatrical.”

¿Qué se siente ser parte de una película tan esperada como Trolls 2?

– Es un privilegio ser parte de esta gran película. Esta es la segunda entrega y estoy muy contento de que me hayan invitado como Ramón. Estoy agradecido de contar con un estudio tan grande que le apuesta al entretenimiento familiar y en especial de los niños.

Ya has hecho varios doblajes. ¿Qué se siente interpretar esta nuevo personaje?

– Siempre es entrañable acercarte a un personaje de una película animada. Los valores y las historias que en esta ocasión están llenas de música. Siento que he aprendido mucho y que he creído mucho. Cada vez logró hacer un trabajo más transparente. Espero hacer muchos más.

En la película interpretas a Ramón. ¿Cuál es el reto más importante en esta historia?

– El reto más grande de Ramón es soltar… rendirse a sus sentimientos, ante sus miedos, sus carencias. Es un personaje que te muestra que la vida es difícil. Sin duda su mayor logró es abrir el corazón y crecer. Ya lo verán.

Hablando de música, ¿qué género musical te ha influenciado más?

– Como artista me gusta nutrirme de todos los géneros musicales y elementos creativos que hay afuera. Soy una ensalada de diferentes géneros. Me gusta aprender. Soy muy fan del pop.

¿Qué es lo que más te ha gustado de hacer doblaje y lo más difícil?

– Lo más difícil es hacer un puente entre el personaje y tú como actor. Que haya una conexión y sea coherente. Lo más divertido es sentarte en un cine y ver el todo. Ver al final la historia completa.