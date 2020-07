Borja Voces: “Conducir Premios Juventud es un sueño familiar”

Hoy en día el español es el presentador de la edición digital del Noticiero Univision y uno de los talentos jóvenes de la cadena estadounidense.

Alicia Civita

Nueva York – Este 13 de agosto el periodista y presentador español Borja Voces se estrenará como anfitrión de una ceremonia de entrega de galardones en Estados Unidos. La cadena Univision lo escogió para conducir la entrega de la edición de este año de Premios Juventud, un logro que, según dijo a Efe, no es solo suyo sino de toda su familia.

“Yo vengo de una familia muy trabajadora y muy unida, cuando los llamé para contarles de esto terminamos llorando todos”, dijo Voces, quien estará al lado de la mexicana Alejandra Espinoza para presentar el primer programa de ese estilo de la televisión en español, en el contexto de la pandemia del coronavirus.

“Este es un éxito y un sueño familiar. Siento que ha sido un sacrificio de todos”, aseguró el conductor, quien comenzó en Univision como parte del elenco de la revista de la tarde “Primer impacto”.

Voces llevaba tres años entrevistando a los famosos detrás de los escenarios de este tipo de premios, incluidos Premio Lo Nuestro y los Latin Grammy, por lo que se siente “preparado para asumir este reto”, pero aun así reconoce que siente una mezcla de “excitación y ansiedad” cuando piensa que ya “falta menos de un mes” para la transmisión.

Siente una mezcla de emociones parecidas al hablar de las condiciones especiales en las que se realizarán los premios este año, debido a las restricciones para eventos masivos.

“He estado en reuniones de producción y es impresionante todo lo que están planificando para asegurarnos de que nadie se contagie”, señaló Voces.

PREMIOS EN PANDEMIA

La edición de 2020 de Premios Juventud tendrá lugar en el Hard Rock Hotel en la ciudad de Hollywood, en el estado de Florida, situada a unos 15 kilómetros al norte de Miami.

“El hotel fue estrenado este año y mucha gente lo quiere conocer. Ya que no podemos tener público, se decidió hacerlo en un lugar especial”, manifestó el conductor al mencionar el interés que ha despertado el edificio construido con la forma del cuerpo de una guitarra, cuyo brazo hecho de luces se alza hacia el cielo.

Fuentes de la producción del espectáculo revelaron a Efe que los premios se entregarán con la cantidad mínima de personas en el espacio. Se ha pedido a los artistas que presentarán números musicales que limiten la cantidad de personas que estarán en el escenario con ellos y no se incluirán decoraciones o números complicados.

“Serán unos Premios Juventud históricos, que espero que sirvan de entretenimiento a la gente, aunque sea por un rato en estos momentos difíciles”, expresó.

DISCIPLINA Y FOCO

Cuando Voces era pequeño descubrió que tenía pasión por todo lo que le permitía hacer un micrófono. Lo del era narrar noticias, cantar, conducir, siempre con uno en las manos. Tal parecía que su apellido era un mandato para desarrollar su voz y compartirla con el mundo.

Como no es de los que se sienta a esperar las oportunidades organizó con otros jovencitos el grupo musical Tic Toc, compitió en la edición de 2003 de Operación Triunfo, en la que llegó en el tercer lugar. Formó parte del elenco de Antena 3 y Televisión Española y eventualmente mandó muestras de su trabajo a Univision y Telemundo en Estados Unidos.

Fue Univision la empresa que le dio la oportunidad como corresponsal en Madrid hasta 2014, cuando fue trasladado a Miami. “Para mí era increíble. Todavía a veces no me lo creo, me encanta esta ciudad”.

Voces recordó que “en Telemundo me entrevistaron para un trabajo, pero me insistieron que mi acento castellano no sería aceptado por el público de Estados Unidos”, de mayoría mexicana.

Afortunadamente, “me dieron trabajo, pero sí que me escuchaban como alguien con un acento exótico”.

Sin embargo, no le importa. Para Voces estar en la conducción de Premios Juventud “es un reconocimiento y un honor. Una muestra de que todo ha valido la pena”. EFE News