Carlos Torres: “Sed de Venganza fue uno de esos rodajes que recordaré siempre”

En una entrevista exclusiva con Carlos Torres, conversamos sobre su nueva telenovela, "Sed de Venganza".

ENTREVISTA EXCLUSIVA: Carlos Torres

Por Sophia Angelica

Carlos Torres a lo largo de los años ha saltado a la fama internacional con varios papeles protagónicos en telenovelas, y su más reciente en “Sed de Venganza” ha impactado tanto al público como a él mismo.

Torres comenzó su camino como actor a una edad muy temprana, desenvolviéndose como personaje secundario en series como “Padres e Hijos”, “Floricienta”, “Pocholo”, y “Cómplices”.

Con su talento y carisma natural, pronto se convirtió en un nombre familiar, protagonizando proyectos reconocidos como “Amor Mentiras y Video”, “Ninas Mal”, “Pobres Rico”, “Secretos del Paraíso”, “La Reina del Flow”, entre otros.

Ahora, Torres desarrolla el rol de Gabriel del Pino en la nueva telenovela de Telemundo, “Sed de Venganza”, que sigue la historia de Fernanda Ríos, que acaba de escapar de su infancia turbulenta y se encuentra con aún más desafíos.

Acompañado por el elenco estelar de Isabella Castillo, Danilo Carrera, y Alexa Martin, Torres compartió su experiencia emocionante y más sorpresas en una entrevista exclusiva con El Especialito.

Cuéntanos un poco sobre tus inicios en la industria, y cómo sientes que te ha preparado para este momento.

Empecé a mis 18 años. La pasión entró como a los quince años en el colegio, una pequeña obra de teatro, y quedé enamorado de este mundo artístico. He tenido la fortuna de estar en muchas producciones en mi país y a nivel internacional. Eso específicamente me hizo caer en cuenta una vez más que en este medio, y en este mundo de la actuación, nunca dejas de aprender. Siempre tienes un reto nuevo que enfrentar.

¿Cómo fue la experiencia de “Sed de Venganza”?

Es un elenco muy divertido, grandes seres humanos, que hizo que cada día el rodaje lo disfrutáramos mucho. Me llevó un momento muy especial de risas, de compartir con los compañeros, aparte de disfrutar de Miami, que es una ciudad maravillosa. Fue un rodaje bonito, uno de esos rodajes que sin duda, recordaré siempre. Entonces, me llevo momentos a nivel profesional y personal muy bonitos.

¿Sientes que has tenido algún desafío al desarrollar este personaje?

Fue para mí un reto y una sorpresa. Gabriel del Pino es un personaje muy peculiar, con una personalidad muy débil. Entonces, eso hace que otros personajes lo puedan manipular muy fácil. Aparte, tiene un problema, una impotencia sexual, que hace que su matrimonio sea un desastre. Al final, tiene un giro tomando unas decisiones debido a toda esta inseguridad y todos estos problemas. Terminas estallando este personaje y tomando decisiones incorrectas en la vida. Entonces, realmente no me había tocado un personaje con tantos matices, con tantas situaciones tan peculiares. Por un lado, los problemas de la empresa, pero por otro lado, el tema de la venganza. El final es completamente inesperado. Me divertí y aprendí mucho.

¿Sientes de alguna manera puede identificarte con tu personaje?

Nada! No lo juzgo, porque no suelo juzgar mis personajes, pero tampoco comparto nada con él. Hablamos de su relación con su esposa, le oculta muchas cosas, y es mentiroso. La impotencia sexual, gracias a Dios, tampoco. Realmente, no hay nada.

¿Cómo describirías trabajar con Miguel Baroni en frente y detrás de las cámaras, ya que tienes otros proyectos con él?

Es un placer. Lo quiero muchísimo. He aprendido mucho de él, tanto como actor, como productor, porque fue productor mío también, y ahora como director. Ojalá vengan mil proyectos más con él, sea como actor, productor o director. Miguel es un gran ser humano, y un artista muy talentoso. No es fácil para un artista poder ser productor, director y actor, y hacerlo todo bien.

¿Qué consejos darías a actores emergentes que están tratando de llegar en una industria tan difícil?

Es una industria muy difícil, pero siento que hay más trabajo, más ofertas que antes. Ahorita, hay muchas plataformas, mucha hambre de contenido, y producciones a nivel mundial. Entonces, primero, ánimo, que eso es un plus. Antes, era más difícil.

Segundo, el consejo que yo siempre les doy es que se preparen, que estudien, porque la oportunidad llega. Si la buscas, eres disciplinado y haces bien la tarea, la oportunidad llega. Lo importante es saber aprovechar esa oportunidad, que tengas las herramientas y las técnicas para realmente marcar la diferencia, y, lo más importante todavía, para perdurar en este en este medio.