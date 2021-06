A continuación, las fechas de la gira “Después de todo… VIVES “ 12/3/2021 – Miami, FL @ FTX Arena 12/5/2021 – Orlando, FL @ Amway Center 01/13/2022 – Seattle, WA @ WaMu Theater 01/16/2022 – San José, CA @ San Jose Civic Center 01/21/2022 – Dallas, TX @ Texas Trust CU Theatre 01/22/2022 – Houston TX @ Smart Financial Centre 01/27/2022 – Chicago, IL @ Rosemont Theatre 01/29/2022 – Montreal, CAN @ Olympia Theater 01/30/2022 – Toronto, CAN @ Coca- Cola Coliseum 02/04/2022 – Washington D.C @ DAR Constitution Hall 02/05/2022 – Boston, MA @ Boch Center Wang Theatre 02/06/2022 – Newark, NJ @ Prudential Center