Casi el 70 % en EEUU apoya abrir una senda para la ciudadanía a los migrantes

Casi el 70 % en EEUU apoya abrir una senda para la ciudadanía a los migrantes

Una encuesta nacional realizada por las organizaciones civiles Data for Progress y We Are Home Action indica que sin importar el partido al que votan o la raza o el grupo étnico la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con el camino a la ciudadanía para los indocumentados que defiende la Administración del demócrata Joe Biden.

Gustavo Reyes

