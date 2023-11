CHRISTIAN MEIER: “HE VUELTO A CASA”

El lanzamiento del disco viene acompañado de un sencillo y video titulado ‘Nada Igual’ que, según palabras del propio Christian Meier, es la continuación de ‘Quédate’, uno de sus más grandes éxitos.

Nueva York – Christian Meier ha vuelto a la música y está aquí para quedarse. Luego de sus exitosos sencillos lanzados en el 2022 y 2023 y de una ansiada gira que reunió a miles de fanáticos a nivel nacional, el reconocido músico peruano confirma su regreso a través del lanzamiento de su quinto disco como solista, ‘He Vuelto a Casa’.



El álbum, ‘He Vuelto a Casa’, nace en los meses de pandemia y cuenta la historia del artista y el reencuentro con su primer amor: la música. “Después de pasar algunos meses aislado en plena pandemia, sin trabajar y sin relacionarme con el mundo exterior, sentí la necesidad de volver a componer de manera natural. Prendí mi teclado -como había hecho muchas veces antes- pero esta vez buscando explorar nuevas melodías que transmitan lo que tanto el encierro cómo esta etapa de mi vida me estaba enseñando: a escribir desde la madurez las historias que quería compartir. Fue así como, luego de hacer varias maquetas y demos, me di cuenta que tenía un álbum terminado.” Comenta el cantante y compositor peruano.



Al igual que en sus 4 primeros discos, Christian Meier fue el compositor y letrista de cada una de las 9 canciones que conforman el álbum ‘He Vuelto a Casa’. Este fue grabado y producido en la ciudad de Los Ángeles y cuenta con la participación de destacados músicos de la industria, quienes han trabajado junto a grandes artistas como Madonna, Ringo Starr, Rick Springfield, entre otros.



‘Deja Vú’ fue el primer sencillo del disco en lanzarse, durante el 2022 y fue un éxito rotundo, superando los 3 millones de reproducciones en plataformas digitales. Durante ese año, los logros continuaron para el artista con el lanzamiento del segundo sencillo del álbum, ‘Me Gustas Como Antes’. Meses después, a mediados del 2023, Meier lanzó el sencillo ‘He Vuelto a Casa’. Esta canción, que además lleva el título del álbum, cuenta la historia del músico en la búsqueda de su hogar y de un lugar donde echar raíces, demostrando su lado más vulnerable y humano. Luego de despertar la emoción de un público que siempre se mantuvo fiel y de ganarse el corazón de esas nuevas generaciones que aún no habían gozado de una de sus facetas más exitosas, el compositor de ‘Carreteras Mojadas’ continuó con el lanzamiento de su sencillo ‘2 de 3’ junto a Daniela Darcourt, cantante peruana recientemente nominada a los Latin GRAMMYS.



Estas canciones forman parte del nuevo álbum que consolida su regreso a la música por la puerta grande. “El álbum ‘He Vuelto a Casa’ para mi significa volver a mi motivación principal y a mis raíces como artista, pero además resume el momento en el que me encuentro tanto en lo personal como profesionalmente. Finalmente estoy en el lugar que siempre quise estar. Pienso que es un álbum honesto y que encaja perfectamente en mi discografía y confirma cuáles son los terrenos donde más cómodo me siento a la hora de hacer música.” señala Christian Meier.



“La canción ‘Nada Igual’ nace en algún momento del 2021. Un día pensé en qué pasaría si mi canción ‘Quédate’ tuviera una segunda parte años más tarde, ya que este tema explora la madurez con la que podemos lidiar con la ausencia. ‘Nada Igual’ es una canción muy especial por su melodía y la melancolía con la que se cuenta su historia, que además tiene una fuerza instrumental llena de energía. El video cierra de manera perfecta el lanzamiento del álbum y termina de contar la historia de mi regreso a la música, pues es un documento visual de los conciertos de mi más reciente gira. Refleja el alma y la energía de lo que ocurre dentro y fuera del escenario en cada una de las presentaciones.” Finaliza.



Con su carrera musical en uno de sus momentos más exitosos, Christian Meier continúa posicionándose como uno de los peruanos más populares y queridos a nivel internacional. El aclamado músico y compositor de éxitos como ‘Esa Sí Es Una Mujer’, ‘Primero en Mojarme’ y ‘Alguien’, hoy presenta su tan esperado disco ‘He Vuelto a Casa’, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.