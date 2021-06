Clarissa Molina, rumbo a “Premios Soberano 2021”

La bella presentadora y actriz se prepara para una de las noches más importantes de los dominicanos donde se premia el arte y el talento con bombos y platillos.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Univision

La actriz y presentadora Clarissa Molina, ganadora de un premio Emmy por su conducción en el especial “Desfile de las Rosas” en el 2017 y quien actualmente forma parte del equipo de conducción del conocido programa “El Gordo y la Flaca” que se transmite por Univisión para todo los EE. UU., vuelve a sorprendernos con su inigualable talento y versatilidad.

Clarissa se dio a conocer tras haber ganado el certamen Miss República Dominicana en el 2015, y representar al país en Miss Universo donde entró dentro del TOP 10. Estudiaba periodismo cuando le llegó la oportunidad de participar en el popular reality show de Univisión Nuestra Belleza Latina, ganando el primer lugar en la versión VIP del reality en el 2016.

En esta ocasión la bella dominicana nos presenta formalmente lo que será la temporada de Premios Soberano 2021, un conteo regresivo al galardón artístico más importante de los dominicanos a celebrarse en junio. Y es que Clarissa no es una extraña en cuanto a las premiaciones, pues ha sido parte de grandes eventos como: Premios lo Nuestro (2018-2019-2021); Premios Juventud (2017- 2018-2019); Latin Grammy Pre-show en 2020; Premios Heat 2017, así como también condujo la alfombra de Premios Soberano en el 2018.

¿Cómo te sientes de ser la presentadora de Premio Soberano?

– Me siento sumamente honrada de poder vivir esa gran noche en República Dominicana, pues me lleva a mi país y cerca de mi gente… He tenido la oportunidad de ser parte de la conducción de Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, pre show digital de Latin Grammy para Univision, y se siente increíble, pero el hecho que estaré en tan importante escenario de mi país, el sentimiento es doblemente especial. También, para mí es un gran sueño y logro que dos mujeres, por primera vez estén conduciendo Premios Soberano. Lo considero especial e importante y me pone muy feliz porque ambas somos representantes de la nueva generación de la comunicación local e internacional.

¿Con quién compartirás la presentación?

– Con la bella Caroline Aquino, una muchacha muy profesional y dedicada a lo suyo que para el pueblo dominicano es un fuerte testimonio de que cuando se quiere se puede, ha hecho camino al andar, ha construido una carrera en los medios a pulso.

¿Dónde y cuándo serán transmitidos?

– El premio contará con proyección simultánea por Color Visión y para el público en los Estados Unidos y Puerto Rico a través de Televisión Dominicana.

Eres una apasionada de las causas humanitarias, ¿en qué portentos has estado vinculada?

– Así es, me encanta formar parte de proyectos que cambien la vida de las personas por eso trabajé con TELETÓN USA, fundación Pedro Martínez, el concierto benéfico Tidals rock the vote, Tj Martells event y St. Jude Hospital en Miami.