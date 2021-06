El regreso a la tv de Carmen Villalobos

La bella actriz colombiana cambia de look para enfrentar su primer antagónico y se transforma en la mala de la nueva versión un clásico.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Telemundo

El próximo 25 de mayo se estrena “Café con Aroma de Mujer”, una de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión hispana en una nueva versión es protagonizada por William Levy (“Sortilegio”, “La Tempestad”, “Star”), Laura Londoño (“Escobar: Paradise Lost”, “La Ley del Corazón”, “Sin senos no hay paraíso”) y Carmen Villalobos (“Sin Senos Sí Hay Paraíso”, “El Señor de los Cielos”, “Niños Ricos, Pobres Padres”).

En una inspiradora versión contemporánea llena de romance y pasión, y con las imponentes vistas panorámicas del Eje Cafetero colombiano, regresa la magia de la Hacienda Casablanca y la historia de Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián (William Levy), quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos sociales distintos.

En esta ocasión hablamos con la mala de la novela que será la actriz Carmen Villalobos quien hizo un cambio de look a profundidad para olvidar de una vez por todas a Catalina Santana, su anterior y recordado personaje en “Sin Senos Sí Hay Paraíso”.

Antes de empezar a hablar de “Café”, cuéntanos ¿cómo te sientes al dejar a Catalina Santana después desde 4 años con este personaje?

– Considero que todos los personajes cumplen un ciclo y yo venía con Catalina como bien lo dices haciendo mucha acción. Yo ya pedía un cambio grandísimo y llegó el personaje indicado.

¿Cómo te sientes con tu primer antagónico y con una historia completamente diferente?

– Estoy muy contenta de ser parte de esta historia tan colombiana que volvemos a traer después de 27 años. En ningún momento se ha querido superar o igualar esta historia que el mundo vivió en 1994. Esta es una versión diferente con unos personajes maravillosos. Después del capítulo #1 se darán cuenta que es totalmente diferente.

¿Quién es Lucía, la mala?

– Es un personaje que va entrando en la historia de una forma pausada pero que va cambiando al desarrollarse la historia. Yo no la tildaría de “mala”, me parece una mujer normal que más adelante va a tomar malas decisiones y que veremos cómo cambia su personalidad. Yo justifico un poco a Lucía por el papá que tuvo. Es un personaje que me he gozado demasiado.

¿Qué hace diferente esta versión de la anterior?

– Han pasado casi 30 años desde la versión original y es imposible hacer una copia. Son nuevos tiempos y una tecnología que ha avanzado a pasos agigantados. También es importante hablar del papel de la mujer que es mucho más fuerte en nuestra sociedad.

¿Como te sentiste al grabar en el lugar donde sucedieron los hechos?

– Es fabuloso. Ha sido un poco complicado por el tema de la pandemia, pero dentro de las restricciones hemos podido disfrutar y viajar por el eje cafetero.