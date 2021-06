Lele Pons, enamorada ¡Lo cuenta todo!

Además, nos trae nueva música para volvernos locos de amor y confiesa qué le dio la música que las redes sociales no pudieron darle...

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: EFE

Con el amor de su lado, más de 40 millones de seguidores en Instagram, un disco en puertas, un “podcast” en plataformas digitales y una serie muy personal en Youtube, la venezolana-estadounidense Lele Pons se siente plena y feliz en el punto en el que está ahora mismo.

Recientemente la influencer viajó a México para conocer a jóvenes creadores de TikTok que la seguían desde sus inicios y en este momento nos presenta su nuevo sencillo “A lau” donde cuenta cómo se dio su relación con su actual pareja el cantante boricua Guynaa.

Con todas las posibilidades por delante, Lele sólo espera algún día tener la oportunidad de hacer una película y ser madre. Mientras tanto, sigue trabajando en el disco que espera lanzar pronto.

¿Es verdad que estás enamorada?

– (Risas), la música me trajo el amor, eso es una cosa, pero algo que me dio la música, que no me dieron las redes sociales, fue la paciencia y entrar en el mundo tradicional.

Háblanos de “A lau”, tu nuevo sencillo

– “A lau” es una canción que define lo que está pasando ahora en mi vida, se trata de querer tener siempre cerca a alguien, aunque pelees con él, porque también es bonito cuando peleas, de una manera rara hace más fuertes las relaciones.

¿De qué va el video?

– Se trata de dos personas que son muy diferentes y que no se conocen, pero en una fiesta se ven, se enamoran y, cuando regresan a su casa, cada quien tiene a su pareja. Es la historia de cómo conocí a alguien muy especial en mi vida, que no estábamos juntos, pero nos enamoramos.

Aunque sigues haciendo videos estás más enfocada en la música

– Así es, soy más madura con la música, es algo más tranquilo que hacer videos, me mudé a Miami para seguir haciendo música y ahora estoy más cerca de mi tío (Chayanne).

¿Qué viene este verano para Lele Pons?

– Se viene una súper colaboración con alguien muy grande y algo muy distinto a lo que he hecho hasta ahora.

¿Cómo te sientes ahora respecto a antes de la pandemia?

– Antes trabajaba mucho más, ahora trabajo más responsablemente, más controlado y mejor, y estoy muy feliz, no estoy preocupada por todos lados como antes, estoy muy contenta y no puedo quejarme.