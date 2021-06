Ana Belena debuta en Televisa con “Diseñando tu amor”

La carismática actriz mexicana nos cuenta cómo le ha cambiado la vida ser madre. Además, presenta nuevo proyecto empresarial y muchos chismes de la grabación.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Fernanda Ortíz



Ana Belena es una actriz con destacada trayectoria artística en cine, teatro y televisión que ha protagonizado proyectos como: Sangre de mi “Tierra de la mano” de Telemundo y “La Taxista” en Imagen Televisión.

Ahora, Ana Belena se presenta a lo grande en Televisa con la telenovela “Diseñando Tu Amor”, la nueva producción de Pedro Ortíz de Pinedo quien nos comparte una historia sumamente emocionante junto a un gran elenco.

“Diseñando Tu Amor” sin duda será un eslabón sólido que sumará aún más en la trayectoria de Ana Belena y marca su gran regreso a la pantalla chica tras una pequeña pausa para disfrutar de su nueva etapa como mamá.

¿Cómo te sientes de volver a la tv con este nuevo proyecto?

– Me siento muy contenta de iniciar este 2021 con trabajo. Estoy cumpliendo mi sueño de estar en Televisa. Estoy en el mejor momento de mi carrera.

¿Cómo te trató la pandemia y qué hiciste durante el año pasado?

– La pandemia fue algo que nunca nos imaginamos y estando embarazada la pasé cuidándome muchísimo. Digamos que viví un embarazo con mucha incertidumbre. Me hubiera gustado haber hecho un baby shower esencial. Ser mamá es una cosa hermosa pero jamás me imaginé trabajar tan pronto.

¿Cómo llegaste a esta producción de Pedro Ortíz?

– Conocí a Pedro hace dos años haciendo un casting pero en esa oportunidad no pudimos trabajar juntos. A esta producción llegué un día justo después de que naciera mi hijo pues me llamó mi manager y me dijo que mi bebé había nacido con el pan debajo del brazo porque me querían para este proyecto. Cinco meses después estaba empezando las grabaciones.

¿De qué va “Diseñando Tu Amor”?

– Es una historia rosa donde resaltan las fortalezas de la mujer. Todas las chicas de esta serie somos fuertes, inteligentes y saben cómo poner límites. Nos ha ido muy bien en Estados Unidos donde somos #1 en raiting.

¿Quién es Helena Vargas?

– Helena es una mujer llena de éxito en el mundo de la moda que vivirá alejada de su padre Guillermo por un pleito del pasado, pero todo cambia cuando conoce a Héctor ya que su corazón quedará totalmente anclado a él.

¿Qué otros proyectos vienen este 2021?

– Ser mamá es un proyecto que tengo de por vida (risas). Tengo un “Nail Bar” en Polanco se llama Go Nails y estamos pensado en franquiciarlo. También estoy casteando para un nuevo proyecto del cual no puedo adelantar mucho pero que ya viene.