Conoce a Anthony Daniels, el actor detrás de C-3PO

Con motivo del lanzamiento de "Star Wars: The Rise of Skywalker" en formato físico en 4K Ultra HD™, Blu-ray™ y DVD el pasado 31 de marzo hablamos con el icónico Anthony Daniels, el actor detrás de C-3PO quien ha estado en todas las 11 películas de la saga.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Dreamstime

“Star Wars: The Rise of Skywalker”, la apasionante e inspiradora película de Lucasfilm y el director J.J. Abrams que concluye la emblemática saga de Skywalker, electrizó al público en todo el mundo y recaudó más de mil millones de dólares a nivel internacional.

Esta película fue protagonizada por Carrie Fisher (Leia Organa), Mark Hamill (Luke Skywalker), Adam Driver (Kylo Ren), Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Anthony Daniels (C-3PO), Naomi Ackie (Jannah), Domhnall Gleeson (general Hux), Richard E. Grant (general Pryde), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Keri Russell (Zorii Bliss), Joonas Suotamo (Chewbacca), Kelly Marie Tran (Rose Tico), con Ian McDiarmid (emperador Palpatine) y Billy Dee Williams (Lando Calrissian).

Nos encontramos en cuarentena forzada… Un momento muy especial para ver este nuevo lanzamiento en casa

– Así es, el mundo vive un momento muy difícil de cambio y calma. Como bien lo dices es un momento para recolectarse y estar con los suyos y que mejor forma de estar en casa que ver la última película de Star Wars con material nuevo y con la posibilidad de verla varias veces.

Hablemos del principio y de cómo conociste a George Lucas, eres el único actor que ha estado en las 11 películas.

– Conocí a George por un amigo en común y la verdad es que al venir del teatro no me veía haciendo el papel de un robot… Yo había estudiado a Sheakspeare y al principio dije no.

¿Qué tan difícil es habitar la piel de este androide dorado llamado C-3PO?

– En la primera película fue compilado el hecho de estar encapsulado en este traje además de las muchas horas de preparación antes del rodaje. En la última película ya sólo nos tomaba 30 minutos quedar en el personaje.

Anthony, ¿de qué se trata realmente Star Wars: de familia, del bien contra el mal, de guerra o de merchandising?

– (Risas), un poco de todo en especial de merchandising. Creo que para cada uno tiene un significado distinto, pero me gustan estas palabras con las que la asociaste.

¿Cómo creaste este personaje, hablo de la voz, las poses…?

– Toda esta información la pueden encontrar los fanáticos en mi libro “Soy C-3PO La Historia Desde Adentro” que está en español también. Los invito a leerlo ya que ahí cuento secretos y datos muy importantes.

Hemos hablado de C-3PO fisicamente, pero me gustaría hablar de su “humanidad” y dulzura.

– Este personaje como bien lo dices es diferente a los demás y no cree en la guerra o el odio. Siempre lo hemos visto como un personaje débil a veces hasta “bullied” pero también vemos que él siempre quiere ayudar a la gente.

Por último, quiero hablar de la influencia de este personaje en la cultura popular… Lo hemos visto reflejado en la moda y en la música atravesó de los años desde Thierry Mugler hasta Lady Gaga…

– (Risas) amo verlo referenciado en la moda y la música. Como sabes lleva 40 años vigente y sigue viéndose igual que el primer día.