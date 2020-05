Conoce a Dayami La Musa, un huracán urbano

Dayami La Musa es una de las exponentes femeninas más fuertes de la música urbana, fue la primera artista cubana en este género que logró pisar los más importantes escenarios a nivel internacional gracias a su a su Hit “El Taxi” en colaboración con Pitbull alcanzando millones de visualizaciones en las plataformas digitales.

Aunque el reggaeton suele estar saturado de hombres y canciones sexistas, las mujeres se comienzan a desatacar en estos ritmos, imponiendo una visión más feminista especialmente en el movimiento urbano, gracias a un auge de figuras hispanas que luchan por el éxito frente a la competencia masculina y sus líricas, en numerosas ocasiones sexistas.

A través del tiempo han surgido mujeres que han logrado el éxito y se han integrado perfectamente en el movimiento por su alto nivel musical.

Estas oportunidades impulsaron a que más mujeres se sumaran al movimiento mundial, entre ellas las colombianas Karol G y Farina, la estadounidense Becky G, las españolas Rosalía y Lola Indigo, la brasileña Anitta, la venezolana Zhamira Zambrano y las puertorriqueñas Chesca y Dalizz, la chilena Mon Laferte y cubanas como Dayami La Musa y Señorita Dayana. Ante esta situación productores musicales de la altura de Justin Quiles, expresaron su felicidad por “el sazón” que las cantantes han puesto en el género en años recientes.

¿Cuando empezó tu amor por la música y el baile?

– Desde muy pequeña siento una increíble atracción por todo lo que tenía que ver con el arte, en todas las fiestas era el centro de atención bailando y cantando. Después entré al teatro América y estudié ballet y baile contemporáneo. También canto con una maestra particular.

¿De dónde salió tu nombre artístico?

– Desde pequeña me gustó “La Musa” por unos dibujos animados italianos donde el hada de la música se llamaba Musa ya después cuando empiezo en la música se me quedó y además me gusta mucho llevar ese mensaje de inspiración, de fuerza, de empoderamiento y ser la inspiración para muchos de que si se pueden lograr los sueños y que nosotras las mujeres somos la mayor inspiración para cualquier artista.

Fuiste parte de la famosa canción “El Taxi”, ¿cómo te sientes al ser parte de ella?

– Fue una bonita experiencia que me abrió muchas puertas y hoy todavía lo hace. “El Taxi” fue un fenómeno mundial y me siento muy bendecida de que mi voz sea parte de un éxito así que cuenta con tantos millones de reproducciones.

Hoy nos presentas un nuevo single “Te Hago Traaa”, ¿de qué va?

– “Te hago traaa” es mi primer dembow y digo primero porque el ritmo es increíble para bailar y pienso hacer varios temas de este género. Se me presentó una gira de medios en República Dominicana y quisimos regalarles esta canción ya que el dembow está liderando allá en la juventud. Este es un tema divertido, alegre, picante y con mucha sabrosura cubana dominicana excelente para bailar.

¿Cuales son los referentes musicales y con quién te gustaría colaborar?

– De mi tierra Celia Cruz y Benny Moré e internacional Lara Fabian y Bruno Mars. Me gustaría colaborar con cualquiera de los mejores cantantes de la nueva y la vieja generación creo que sería una bendición para mi carrera.

¿Como te cuidas para mantener el cuerpazo?

– La verdad paso mucho trabajo y la mayoría del tiempo estoy un poco pasada de mi peso ideal ya que me encanta comer y sobre todo me fascinan los dulces pero intento hacer ejercicio siempre que puedo y trato de no comer en las noches.