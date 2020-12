Conoce Pekarna Nueva York

Disfruta de este restaurante esloveno-americano, bar de cócteles y complejo de entretenimiento en el Upper West Side.

CONCEPTO: Pekarna New York, un complejo de dos niveles con una experiencia de bar de cócteles y restaurante esloveno-estadounidense en el nivel superior y un nivel inferior que cuenta con cuatro salones privados para banquetes y espacios para eventos, abrirá sus puertas el 8 de diciembre. El lugar, que será el más grande del UWS y es una oda a la vieja escuela de Nueva York, fue conceptualizado por Dean O’Neill, nativo de Australia. O’Neill ha trabajado en el campo de la hospitalidad y la tecnología personalizada durante más de 20 años y fue el propietario de Infirmary, un restaurante criollo inspirado en el Barrio Francés que figuraba en el puesto número uno en la historia de Eater’s Best Cajun Restaurants in NYC. Ingeniero de aviónica de profesión, ha creado diseños personalizados para el Hotel Chantelle, The Writing Room y muchos otros lugares notables en la ciudad de Nueva York. La idea de Pekarna New York surgió de uno de los importantes proyectos de O’Neill en Eslovenia en 2003, que incluía The Opera Bar y The Versace Apartment, ambos ubicados en Ljubljana, la capital de Eslovenia. Más tarde, en 2018, completaría su propio esfuerzo llamado The Pekarna Boutique Apartments, que se lanzó en enero de 2018. Fue durante este tiempo cuando O’Neill se enamoró de la cultura gastronómica de Eslovenia y quiso llevar los gustos y cultura a la ciudad de Nueva York. Para Pekarna, ha creado un complejo de comidas, bebidas y entretenimiento único y familiar de 6,500 pies cuadrados, todo bajo un mismo techo que destaca la tecnología más avanzada.

EQUIPO: Dean O’Neill ha reunido un equipo culinario con el nombramiento del chef ejecutivo Kamal Hoyte y la chef pastelera consultora Alma Rekvic. Liderando el timón en la cocina está el Chef Hoyte, quien creció en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. Un amor apasionado por las artes culinarias lo llevó a The Culinary Institute of America y, al graduarse, perfeccionó sus habilidades trabajando con algunos de los chefs más reconocidos de Nueva York en Oceana Restaurant and Restaurant Daniel. La reconocida chef pastelera eslovena y autora de libros de cocina, Alma Rekvic, quien fue Juez Jefe en Master Chef Eslovenia, también fue elegida por O’Neill para diseñar algunos platos eslovenos junto con el menú de postres, ya que Eslovenia es conocida por su especialidad. postres y dulces.

MENÚ: El menú de la cena del chef Hoyte será una combinación de platos tradicionales de temporada eslovenos y neoamericanos con técnicas francesas. Para comenzar se destaca un abanico de aperitivos con la Sopa de bolas de matzá con trufa con muslos de pollo asado, consomé de pollo y bolas de matzá con trufa; y coliflor Pekarna, coliflor salteada con semillas de sésamo, pasas doradas, chiles calabreses, cebolletas, salsa de almendras y pan.

Los platos principales que se sirven incluyen hamburguesa Mushreuben, champiñones Portobello salteados, queso suizo, chucrut y aderezo mil islas sobre pan tostado de centeno de mármol; Salmón con piel crujiente y servido con alevines asados, succotash de pimiento y limón beurre blanc; y Wild Stripe Bass con puré de mascarpone butternut, pilaf de arroz salvaje, coles de Bruselas glaseadas con arce y vin blanc de piña serrano.

POSTRES: La aclamada chef de repostería Alma Rekvic ha creado tres postres para llevar verdaderos dulces eslovenos a la gente de la ciudad de Nueva York. La envoltura de manzana o “tarta de manzana eslovena” está hecha con panecillo de manzana al horno, azúcar, canela, nuez moscada y helado de vainilla. Mientras que el pudín de pan se complementa con helado de vainilla, salsa de crema de caramelo con infusión de ron y frutos del bosque de temporada.

PROGRAMA DE CÓCTELES: El programa de cócteles, comisariado por el Sr. O’Neill, es sólido y lleva a los huéspedes a los orígenes de la mixología, en el que el cóctel consistía simplemente en combinar alcoholes para formar deliciosas bebidas con un toque. Para lograr este objetivo se utilizan productos de calidad, incluidos los licores Giffard, que marcan la diferencia.

El menú de cócteles incluye 20 selecciones como el Ying Yang elaborado con Absolut Grapefruit, limoncello, St. Germain, licor de lichi Giffard y licor de jengibre; y el Melting Pot, Ron Diplomático Venezolano Reserva Exclusivo, licor de albaricoque Giffard, jugo de piña, Campari y licor de lima.

Bubbles with a Twist, son una tradición de 1900 con GH Mumm Grand Cordon Brut o Rose y enriquecido con un licor Giffard con sabores que incluyen melocotón, maracuyá, fresa, mora, pomelo o frambuesa.

Otros cócteles destacados son el M47 Bramble, que lleva el nombre de la ginebra utilizada para hacer este cóctel. Monkey 47 utiliza 47 botánicos en la producción de su ginebra, lo que la convierte en una ganadora de clase mundial. Lo encontrarás de barril e incluye Monkey 47 Gin, limoncello, jarabe de azúcar de caña y un licor Giffard Crème de Mûre (mora). El MacSazerac y el Rare MacSazerac son los primeros cócteles de su clase Macallan. Creado en conjunto con Macallan, contienen Macallan 12 o Macallan Rare Casket Whisky, azúcar de caña, absenta y Peychaud’s.

Las bebidas heladas de “verano” se sirven durante todo el año e incluyen el exclusivo Frisky, un whisky helado.

El equipo también servirá Seltzers elaborados en casa con bajo contenido de alcohol y licores Giffard en sabores como mora, fresa y maracuyá.

Rindiendo homenaje a la bebida de grandes artistas como Edgar Allan Poe, Van Gogh y Hemingway, el menú destacará cuatro absentas diferentes, que se servirán por el método tradicional de goteo.

Cuatro piñas de oro raras, que contienen dos cócteles y cuatro cisnes de oro, que contienen cinco cócteles, estarán disponibles para compartir durante toda la noche a un precio con descuento, pero el primero en llegar, primero en servirse. Cualquier bebida o cóctel se puede poner en estos recipientes, lo que los convierte en la manera perfecta de disfrutar de dos o más bebidas.

Una carta de vinos de reserva está disponible bajo petición y se ajustará para adaptarse a los clientes habituales de Pekarna.

BRUNCH: El equipo de Pekarna busca reinventar la forma en que los huéspedes ven el brunch, ofreciendo bebidas de calidad y un menú divertido de platos para enriquecer y cambiar la percepción de un “brunch borracho”. Entre los entrantes destacados se incluyen las tostadas de aguacate y cangrejo con pepino y tortilla sobre tostadas de centeno de mármol con allumette de papa. Los platos principales se destacan con la hamburguesa de pollo Schnitzel, pechuga de pollo ligeramente frita con ensalada de col, un huevo de lado soleado, alioli de hierbas en pan brioche tostado; y blinis de salmón ahumado con huevas de salmón, crème fraiche, pepino, cebolla morada y eneldo.

Las bebidas del brunch destacadas incluyen el Pekarna Mimosa con jugo de naranja recién exprimido y el champán GH Mumm Brut; Maracuyá Mai Tai con mezcla de ron claro y oscuro, licor de maracuyá Giffard y maracuyá fresca; y A Warm Morning con Jack Daniels, Cocchi, licor de albaricoque y amargo de angostura.

INTERIOR: Pekarna, que significa panadería en esloveno y otras lenguas eslavas, era de hecho una panadería antes de la renovación. Mientras construía los espacios para eventos, O’Neill descubrió cuatro hornos integrados en los cimientos y que se extendían debajo de la acera. Al entrar al restaurante, hay dos comedores, uno con un ambiente más relajado, anclado por una hermosa barra circular de mármol blanco para dar servicio a cada área. Rodeado de una variedad de candelabros de vidrio raros, modernos y antiguos que crean un brillo íntimo y acogedor. Las mesas de pizarra gris y las banquetas azul real acentúan la habitación para darle un toque de color. En las paredes de ladrillo visto se exhiben diferentes obras de arte de Eslovenia.

ESPACIOS PARA EVENTOS: El nivel inferior, al que se puede acceder por un ascensor o por las escaleras, tiene cuatro espacios para eventos públicos y privados diferentes que están insonorizados y bañados en blanco para un lienzo en blanco y un ambiente de estilo Mykonos, que puede diseñarse a medida para adaptarse a cualquier estado de ánimo. Estas habitaciones están programadas para abrir a principios de 2021.

La sala Elixir servirá como un verdadero espacio multimedia con una pantalla de 106 pulgadas y sonido envolvente digital 7.1 con asientos tipo banqueta en el estadio. La sala es ideal para deportes electrónicos, estrenos de películas y proyección del Derby de Kentucky, el Super Bowl y más. Una mesa de mezclas y micrófonos inalámbricos están disponibles para crear cualquier evento requerido.

The Garden Room es el patio trasero al aire libre con mesas de mantel blanco y vegetación que se encuentra en todas partes con un columpio antiguo, un lugar perfecto para escapar de los sonidos de la ciudad. Un patio trasero tranquilo para ser una escapada del ajetreo de la ciudad.

La habitación Dragon cuenta con un bar de champán Perrier-Jouët en el centro y separa el lado norte de la habitación con el lado sur de la habitación.

La Sala Perilo será un comedor adicional para los huéspedes que no puedan alojarse en el piso de arriba y contará con una barra de ginebra Monkey 47. Perilo es una palabra eslovena que significa lavandería, en homenaje a la ropa de la Sra. Kim que solía estar allí.

Todos los espacios para eventos se abrirán más adelante en 2021.

La comida para llevar y la entrega estarán disponibles en Seamless y Grubhub con un menú de “Cócteles y papas fritas” con selecciones como hojaldres de queso de cabra y higo, deslizadores de remolacha y halloumi y sopa de champiñones y capuchino.

UBICACIÓN: 594 Amsterdam Avenue, Nueva York

SITIO WEB: www.pekarnanyc.com

TELÉFONO: 646-974-9070

INSTAGRAM: @pekarnanyc

HORAS (cerrará a las 10 P.M. hasta que se levanten las restricciones de COVID-19):

Menús de bar y cena

Lunes – Domingo: 4pm – 12am

Menú de brunch

Sábado y domingo: 10h – 12h

CAPACIDAD DE ASIENTOS (no incluye las restricciones actuales de COVID-19): 320/220 sentados

Bar: 30

Comedores Principales: 58

Sala Elixir: 32 (configurable a 48 sentados)

Habitación Dragón: 37

Sala Perilo: 39

Salón Jardín: 25