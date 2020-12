Crimen es menor entre indocumentados que entre nativos e inmigrantes legales

El análisis de los datos de arrestos del Departamento de Seguridad Pública de Texas entre 2012 y 2018 lleva a la conclusión de que la deportación de los indocumentados no produciría un descenso en la criminalidad, según el estudio dirigido por Michael Light, de la Universidad de Wisconsin en Madison.

Nueva York – Los niveles de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados son “significativamente más bajos” que entre los inmigrantes legales y los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, según un estudio que publica este lunes Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El análisis de los datos de arrestos del Departamento de Seguridad Pública de Texas entre 2012 y 2018 lleva a la conclusión de que la deportación de los indocumentados no produciría un descenso en la criminalidad, según el estudio dirigido por Michael Light, de la Universidad de Wisconsin en Madison.

Si se les compara con los inmigrantes indocumentados, los ciudadanos nacidos en Estados Unidos son dos veces más propensos a ser arrestados por crímenes violentos, es 2,5 veces más probable que sean detenidos por los vinculados con drogas ilegales y más de 4 veces más proclives a ser arrestados por delitos contra la propiedad, según este informe.

Light y sus colaboradores apuntaron que “la triplicación de la población indocumentada en años recientes es una de las tendencias más controvertidas y con más secuencias sociales en Estados Unidos”.

“El repudio en relación con la criminalidad de los inmigrantes indocumentados figura de manera muy prominente en esta controversia y ha llevado a reformas de inmigración y de políticas gubernamentales que tienen la intención de reducir los crímenes asociados con la inmigración indocumentada”, añadieron.

La supuesta criminalidad de los inmigrantes indocumentados es tema repetido en la retórica del presidente Donald Trump y en muchas de las medidas de su gobierno al punto que “el gobierno federal gasta ahora más en la acción policial contra la inmigración que en todas las otras actividades policiales combinadas”.

Los autores del estudio encontraron que, a pesar del sitio central que la inmigración indocumentada ocupa en la atención pública y las acciones del gobierno, no hay una información básica que cubra los aspectos fundamentales que relacionan a los inmigrantes con el crimen.

Por ello eligieron tomar como fuente de su análisis los registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas que verifican y anotan la situación de inmigración de todas las personas arrestadas en el estado.

Esos registros muestran que, en Texas y en el período considerado, la tasa de arestos por crímenes violentos entre las personas nacidas en EE.UU. fue de 213 por cada 100.000 personas, comparado con 185,3 entre los inmigrantes con estatus migratorio legal y apenas 96,2 entre los indocumentados.

En el caso de los delitos contra la propiedad, la tasa entre los nativos estadounidenses fue de 162,5/100.000, la de los inmigrantes de 98,2 y la de los indocumentados fue de 38,5.

La tasa de delitos relacionados con drogas ilegales, según el informe, llegó a 337,2/100.000 entre los nacidos en EE.UU., y fue de 235,6 entre los inmigrantes documentados y de 136 entre los indocumentados.

En el caso de las infracciones de las leyes de tránsito, los inmigrantes con permiso de permanencia tuvieron una tasa de 86,7/100.000, los nacidos en EE.UU. una de 68,3 y los indocumentados una de 38,1.

Similares diferencias aparecen en otras categorías de crímenes, por ejemplo en el caso de asaltos sexuales, donde la tasa entre inmigrantes con estatus legal fue de 31,2/100.000, con una de 18,2 para los nacidos en EE.UU. y de 11,3 para los indocumentados.

La tasa de arrestos por homicidios fue del 5/100.000 entre los migrantes legales, del 4,8 entre los ciudadanos nativos de EE.UU. y de 1,9 entre los indocumentados.

Los autores del informe apuntaron que “las consecuencias de las sanciones penales debido a su estatus legal también puede ser relevante” en el comportamiento de los indocumentados.

“Mucho más que los inmigrantes legales, los indocumentados tienen fuertes incentivos para evitar el involucrarse en delitos por miedo a la detección y la deportación”, agregaron. EFE News