David Victori comparte más detalles sobre su serie, “Tú También lo Harías” (ENTREVISTA EXCLUSIVA)

Por Sophia Angelica

El director español David Victori es reconocido por sus exitosas series y películas como “Sky Rojo”, “Flatline”, “Zero”, y muchas más.

Ahora, su último lanzamiento junto a Jordi Vallejo, “Tú También lo Harías”, ya ha ganado popularidad en Apple TV+, con un episodio que se estrenará todos los miércoles hasta el 11 de diciembre.

Protagonizada por Ana Polvorosa, Michelle Jenner, Pablo Molinero y José Manuel Poga, la serie sigue la historia de tres ex amantes y detectives que investigan un robo a mano armada en un autobús cerca de Barcelona, que termina en la muerte de tres ladrones.

A lo largo de los años, Victori ya se ha convertido en el ganador mundial del Festival de Cine de YouTube, y ha sido seleccionado por Variety y ScreenDaily como uno de los directores a seguir, con proyectos en su trayectoria como “Second Origin”, “Son of Cain”, “Reaction”, “The Guilt”, entre otros.

En una entrevista exclusiva con El Especialito, Victori compartió sobre su experiencia como cineasta y más detalles sobre “Tú También lo Harías”.

¿Cuáles fueron tus primeros pasos como cineasta?

Yo aprendí el oficio gracias a un director español, Bigas Luna, que es el director español que descubrió a Penélope Cruz, a Javier Bardem. En una época, empezó a dar clases. Yo empecé a trabajar con él, y él me cogió de asistente personal. Allí empezó mi carrera, mi aprendizaje.

Estuve durante mucho tiempo haciendo cortos, e hice muchísimos cortometrajes. Uno de ellos tuvo la suerte de ganar un concurso mundial en YouTube. A partir de allí, mi carrera despegó, y empecé a trabajar en series de televisión y en cine aquí en España.

¿Cómo sientes que los últimos años te han desarrollado como cineasta y como persona?

Mi primera película empezó siendo una película muy académica de alguna manera, un thriller muy tradicional con un lenguaje muy convencional. Mi segunda película, gracias a que quise trabajar con una chica que no era actriz, nos llevó a un sitio muy interesante. Me obligó a trabajar desde un lugar que yo no conocía, y eso me cambió la vida porque cambió completamente mi proceso creativo. De pronto, movió completamente mi interés hacia un trabajo más visceral, más obsesionado con la energía más orgánica y con conseguir mucha verdad en el set para rodar y regalarle eso al espectador.

Cuál fue la inspiración detrás de “Tu También lo Harías”, y porque elegiste ese tema?

Me habían contado un crimen, y las semanas siguientes de que me hablaran de eso, no podía dejar de pensar en ello. Sobre todo, no podían dejar de venirme especulaciones o hipótesis de lo que podría haber pasado en un crimen así. Todas las ideas que me estaban viniendo hacían que cada vez fuera más complejo moralmente ese crimen. Entonces, de pronto me di cuenta de que tenía una historia, y que quería convertirla en una serie.

Cuéntanos sobre el proceso de creación desde su inicio hasta el momento de lanzamiento.

A mí se me ocurrió cuando yo estaba viviendo en Los Ángeles. Siempre pensé que era un proyecto muy potente, y lo quería intentar conseguir llevar a la pantalla. Pero, son procesos muy largos, y al final, la verdad es que encontró la mejor manera. Lo hicimos con Legendary Pictures, con una empresa española que se llama Espotlight. Lo rodamos con mucha libertad creativa, y ahora estamos muy emocionados de que llegue a Apple TV+.

¿Cuáles son los próximos pasos después de este lanzamiento?

A mí me encantaría una segunda temporada. Veamos cómo reacciona la audiencia a esta primera. Yo creo que es una historia que la gente va a disfrutar mucho. Tiene mucha energía, genera una relación con el espectador muy intrigante, y además, no he conocido a nadie que haya podido anticipar cómo se desarrolla la serie.

¿Cómo sientes que podemos elevar a las voces hispanas a través de la gran pantalla?

Yo pienso que estamos viviendo un momento único en la historia donde, de alguna manera, las historias ahora son globales. Las historias que hacemos desde cualquier rincón del mundo están llegando a audiencias de todo el mundo. Eso es una cosa que no había pasado nunca. Era muy difícil que pasara. Ahora, creo que tenemos la suerte de poder hablar de temas universales y darnos cuenta que, seas de donde seas, te unen los mismos problemas, las mismas preocupaciones y las mismas inquietudes. Somos seres humanos al final que compartimos el mismo corazón y los mismos miedos. Eso creo que es muy bonito porque hace que podamos sentirnos más cerca unos de otros.

¿Qué consejos darías a cineastas emergentes?

No pidan permiso, que rueden sin parar. Ahora mismo, rodar es muy sencillo, porque todos tenemos una cámara en el teléfono. Graben todo lo que les genere curiosidad y fascinación. No esperen, no lo hagan para nadie, que lo hagan para ellos mismos y que se centren en una sola cosa, en disfrutar. Eso es lo único que le puede regalar al espectador, tu propio goce dárselo a los demás a través de tus historias.