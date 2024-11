Conozca a Miguel Gurwitz y Rolando Cantú, las voces impactantes de Thursday Night Football (ENTREVISTAS EXCLUSIVAS!)

Una entrevista exclusiva con Miguel Gurwitz y Rolando Cantú sobre sus éxitos individuales y trabajo en Thursday Night Football en Español de Prime Video.

Por Sophia Angelica

Miguel Gurwitz y Rolando Cantú han logrado un seguimiento popular en los últimos años como analistas y comentaristas deportivos en Thursday Night Football en Español de Prime Video.

Sus voces clave han resaltado la importancia de la transmisión deportiva en español y la celebración de sus culturas, también arrojando luz sobre el efecto que ha tenido la NFL en la comunidad hispana.

Una nueva temporada ya ha comenzado, y El Especialito pudo sentarse con Gurwitz y Cantú para aprender más sobre sus éxitos individuales y perspectivas diversas.

Miguel Gurwitz y su pasión innata por la NFL

Un ganador del premio Emmy, Gurwitz posee una variedad de títulos, incluyendo locutor de TNF en Español, presentador deportivo de NBC Telemundo y anfitrión de su propio podcast, “Mother Soccer”.

Sin embargo, es su conexión con los fanáticos de la NFL y su amor puro por los deportes lo que lo ha llevado a donde está hoy.

“La NFL ha sido una de las disciplinas más emocionantes que he tenido a lo largo de estos 30 años. Soy un afortunado porque me gustan toda clase de deportes. Pero, la NFL me ha brindado una cuota de felicidad muy especial, porque además, mi hijo juega fútbol americano”, Gurwitz compartió con emoción.

Habiendo recibido su licenciatura en tecnología de la información y estudios deportivos, la experiencia previa de Gurwitz proviene de Televisa Deportes por más de 18 años y la Selección Nacional Mexicana por 15 años.

“Sabía que quería estar ligado a los deportes durante toda mi vida. Entonces, es para entretener, para informar, para hacer pasar un buen rato, o incluso, para polemizar y para que no estén de acuerdo con lo que uno piensa, porque entonces generas esta comunicación de ida y vuelta”, explicó el comentarista.

A través de los años, Gurwitz ha sido parte de algunos de los momentos más importantes de la historia deportiva, como el Open Championship, la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos, el Super Bowl, la Serie Mundial de MLB, Copa América, NASCAR y muchos más.

“Es una oportunidad de hacer lo que más me gusta. Si a través de ello, uno llega a tener un impacto, lo que uno busca en la audiencia, pues el resultado es inmejorable. Lo pienso como una manera de hacer lo que me gusta, hacerlo responsablemente, y divertirme al aire”.

Gurwitz amplió aún más su trayectoria al crear su propio podcast, “Mother Soccer”, un juego de palabras que coincide con su sentido del humor y su aprecio por la popularidad del fútbol.

“El fútbol es la madre de todos los deportes. Es un espacio para polemizar, para divertirnos. Hablamos de fútbol, evidentemente. También, hablamos de la NFL, de cosas cotidianas. Es otro de los espacios que uno tiene para poder seguir hablando”, continuó.

Sobre todo, a través de su visión multifacética e informada, Gurwitz ha podido ver cómo la comunidad latina se ve realmente impactada por la NFL, y todo lo que tiene para ofrecer.

“La NFL es la liga más preparada, visionaria, la que mejor ejecuta sus proyectos, y la que mejor se vende. La NFL hace mucho tiempo, le apuntó a la comunidad hispana. En México, hay un arraigo brutal, un conocimiento profundo y una pasión muy especial por este deporte. Creo que la NFL ha ido creciendo muchísimo, ha ido abriendo mercados”, finalizó Gurwitz.

Rolando Cantu: Un ex jugador que visualiza cada jugada

Cantú siempre supo que su amor por el fútbol americano definiría su vida, ya sea como jugador o como informante.

Originalmente miembro del equipo de los Cardenales de Arizona en la NFL, Cantú fue el primer jugador de fútbol mexicano formado en el sistema universitario mexicano en convertirse en un jugador activo de la NFL.

Sin embargo, su destino dio un giro cuando se rompió un cartílago de la rodilla derecha, obligándolo a retirarse anticipadamente y buscar un nuevo camino.

“Mis primeros inicios fueron, ya de forma oficial, un Super Bowl. Luego, me convertí en analista de la cadena de Cardenales de Arizona en español. Allí duré muchísimos años. Me sentí bien cómodo hablando en frente de la cámara, analizando las jugadas”, compartió Cantú.

Cantú formuló su propia manera de presentar su deporte favorito, con su extensa experiencia en el campo, literalmente.

“Yo no vengo del ramo periodístico. Yo siempre he sido en mi corazón jugador de fútbol americano. Cuando te preparas para un rival, tienes que saber absolutamente todo lo que pasa en el campo. Entonces, yo me enfoco en ver video, lo analizo como si todavía estuviera preparando un plan de juego para jugar. Te voy a contar como analista por qué y cómo pasó la jugada”, describió.

Además, Cantú es parte de un movimiento que se asegura de que los hispanos sean parte de la conversación y tengan la opción de apasionarse más por un deporte que puede ser estereotipado como americanizado.

“Ahora que tenemos el jueves por la noche en español, la gente se siente identificada. Igual consumes NFL en inglés y en español, pero tienes la opción de escucharlo en tu idioma. Ves algo diferente, algo con que te puedes relacionar, que lo estás entendiendo”, aclaró Cantu.

Por otra parte, Cantu explicó cómo la NFL se dedica a esta inclusión dentro de sus propias iniciativas como una liga.

“Tanto la comunidad latina como la NFL celebran fuertemente el Mes de la Herencia Hispana. Creo que eso honra a nuestras raíces, y sobre todo a nuestra gente que consume NFL”, siguió el reportero.

Aunque es reconocido como locutor y promotor de los Cardinals y la NFL en México y los medios de comunicación en español de Estados Unidos, también se dedica a ayudar a los demás a alcanzar sus sueños tal como él lo hizo.

“Ahora que tengo yo esta plataforma y poder platicar con alguien que está estudiando, para mí es importante contar cómo lo hice yo. Yo estudié negocios, no estudié comunicaciones. Te das cuenta que las oportunidades van a estar ahí para la gente latina. Es simplemente estar listo”, dijo Cantu.

Con la Fundación Rolando Cantú, ha encontrado y desarrollado jóvenes talentos en México, brindándoles el apoyo que necesitan a través de becas, entrenamiento, y ofreciéndoles un rango de posibilidades.

“En lo personal, a mí el deporte me ha dado todo. Me ha regalado una bonita carrera. Ese es el mensaje, apoyar a través del deporte y tratar de impulsar el fútbol americano. Hemos tenido la fortuna de apoyar a gente que ya se ha recibido de la universidad gracias al fútbol americano”.

Tanto Gurwitz cómo Cantu han aportado tanto a sus comunidades, incluyendo sus historias, análisis y comentarios divertidos en el programa Thursday Night Football de TNF en Español.

Con sus experiencias de vida únicas y sus triunfos personales, no sólo han marcado una diferencia, sino que se han convertido en líderes hispanos impresionantes en el mundo del deporte.