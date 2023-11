DAYA BURTON DESTACA POR SU GRAN INFLUENCIA EN LA MUJER LATINA

Daya Burton genera una gran influencia en las mujeres latinas tras su exitosa carrera en el sector de la cosmética y belleza.

Nueva York – Daya Burton es una empresaria y modelo dominicana, apasionada por el mundo de la belleza, que con su lucha y valentía por lograr sus sueños ha podido inspirar a muchas féminas en el continente entero.

Desde el 2013 tomó la dirección de su carrera y consiguió convertir su pasión en éxito, experta en el mundo de la belleza, el bienestar y los negocios. Una mujer de retos, que hoy en día desarrolla su plataforma “Beauty and Success”, una fundación dedicada al empoderamiento y educación de mujeres y niños de bajos recursos.

“Beauty and Success” le han permitido a Dayaneiris Medrano, como es su nombre de pila, llegar al NYSE en diversas ocasiones, por sus logros, crecimiento y apoyo a la mujer. Además de generar becas y charlas, que ocasionan un mayor nivel de aprendizaje en la niñez y adultos.

Daya Burton, pasó de ser la USOA Ms New Jersey 2023 a ocupar la dirección el certamen en NJ. Es CEO de la línea de cosméticos “Glavisio”, una mujer polifacética que destaca por su influencia en el mundo de los negocios y por promover la colaboración entre las mujeres en busca de mejores beneficios.

“El mundo definitivamente es de las mujeres, somos fuertes y capaces, creadoras de ideas transformadoras; trabajo por vernos empoderadas y empeñadas en crecer y resaltar en la industria de la belleza y el emprendimiento”. Señaló Daya Burton.

Su carrera no deja de brillar, sin duda, el trabajo, la dedicación y la constancia le han permitido año tras año, abrirse nuevas oportunidades de liderazgo en América latina y no solo para ella, también lo ha hecho con miles de personas que se han acogido a su fundación y para quienes ha generado una huella de progreso y ayuda. “Ver todo lo que he logrado hasta el día de hoy, le da una satisfacción y sobre todo, sentido a todo mi esfuerzo de tanto tiempo; me motiva y compromete a seguir contribuyendo a la educación y bienestar de las personas vulnerables”. Agregó

Dayaneiris reconoce que aún le falta mucho por lograr junto a sus nuevos proyectos que trabajan a favor de la comunidad;y también quiere seguir enfocada en sus marcas que siguen expandiéndose y que ganan un gran reconocimiento a nivel internacional.

Puedes ver más en:

Instagram:

@dayaburton

@usoamsnewjersey

@glavisio_official

@dayaburtonartistry

@beautyandsuccessfoundation