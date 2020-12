DELVALLE presenta su nuevo sencillo Pa’ La Calle

DELVALLE este joven cantautor llega desde el sur de España, el artista andaluz, viene a presentarnos su nuevo sencillo “Pa’ La Calle”.

Nueva York – DELVALLE inicio su carrera musical al ganar un popular concurso de talento donde gracias al respaldo del público logro obtener el primer lugar. Este nuevo exponente del género urbano, ha comenzado la internacionalización de su carrera y Puerto Rico es la cuna del género urbano, mejor lugar para comenzar ninguno.

Durante sus comienzos, de manera independiente grabo sus primeros temas, y gracias a la exposición del concurso de talento, construyo una fuerte base de fanáticos y seguidores lo que dio paso a grandes colaboraciones internacionales como : Lito Kirino, Dellafuente, Haze entre otros.

Lo pegajoso de sus temas, llegan con este nuevo sencillo “Pa’ La Calle” es el segundo sencillo que lanza DELVALLE, bajo la compañía puertorriqueña “Dreamers Music Group” los cuales creyeron en el talento y proyección de este joven. “Pa’ La Calle” narra las aventuras que surgen en los tiempos de fiestas monstrando por parte del interprete un extraordinario manejo del genero urbano.

DELVALLE llego para quedarse y coquistar el mercado latino de Puerto Rico, Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica.

“Siempre me ha gustado la música urbana, desde muy joven he seguido la formación del género y el crecimiento de grandes artistas, eso me motiva a luchar por mis sueños”, comentó DELVALLE.

El productor musical del tema “Pa’ La Calle” estuvo a cargo de Héctor Martínez “E30”, productor ejecutivo y Manejador puertorriqueño – Dueño de la disquera Dreamers Music Group.

El video de este sencillo esta a cargo de Visual and Films, compañía con base en España.

Puedes seguir a DELVALLE en sus plataformas digitales:

Facebook: https://www.facebook.com/Delva77e/

Instagram: https://www.instagram.com/delvallepdv/

Spotify: https://spoti.fi/2LwfddP