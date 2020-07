Disfruta el verano en casa con Gaby Espino

La hermosa actriz y presentadora venezolana nos cuenta cómo ha logrado superar la cuarentena por la pandemia del coronavirus y cómo logra mantener entretenidos a sus hijos Oriana y Nickolas en casa este verano.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Enrique Tubio

La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino es una de las caras más conocidas de la tv y aunque muchas veces la hemos visto cómo la mala o la buena de la novela en esta ocasión la tenemos en nuestras páginas en el papel que más disfruta, el de madre.

Gaby al igual que muchas artistas quedaron suspendidas en el aire cuando la pandemia del coronavirus azotó la tierra y todos tuvimos que entrar en cuarentena obligatoria. En esta ocasión la venezolana nos cuenta cómo logró superar el encierro y también la forma en la que mantiene a sus hijos entretenidos de la mano de Amazon y su campamento de verano.

¿Cómo has pasado estos ya casi 4 meses de cuarentena con Oriana y Nickolas?, ¿Qué tanto te cambió la vida?

– La verdad es que más allá de los proyectos que quedaron en stand by y del “frenón” que todos sufrimos creo que este tiempo nos ha unido como familia. Yo viajaba mucho y en este tiempo he tenido tiempo de calidad para mí y para mis hijos. En cuanto a cómo ha sido la comunicación con ellos te cuento que yo les he hablado con honestidad, pero sin inculcarles miedo.

Hablemos del primer Campamento Prime de Amazon que fue realizado en conjunto con Boys & Girls Club of America.

– Así es, como todos lo saben este verano va a ser distinto a todos. Por eso con Amazon pensamos en tener un verano seguro y divertido con nuestros hijos y por esto creamos un programa digital que te da actividades y juegos para que realices con elementos que tienes en tu casa. A mí como a todas las madres llega un momento en que se nos acaban las ideas (risas), entonces me parece buenísimo que únicamente con tu cuenta de Amazon puedes entrar a este campamento y mantener entretenidos a los chicos de una manera segura en tu hogar.

¿Cuáles son esas actividades que encontraremos en el campamento de verano?

– De mis favoritos están cómo crear una clásica fogata de campamento (sin el fuego) para contar historias y disfrutar de S’mores, visitar la cantina del campamento (también conocida como tu cocina) para crear bocadillos saludables y aprender jardinería con una caja reciclada. Los miembros de Prime también pueden ampliar su experiencia mediante contenido adicional con temática del Camp Prime con Prime Video, Prime Reading y Amazon Music como parte de sus membresías.

¿Es verdad que es compatible con Alexa?

– Sí, las familias también pueden interactuar con Alexa en los dispositivos compatibles o mediante las aplicaciones de Alexa y Amazon Shopping diciendo “Alexa, ¿qué es Camp Prime?” para recibir más información sobre el programa de verano y “Alexa, cuéntame el dato divertido del día” para comenzar su día de campamento con una anécdota educativa.

¿Qué proyectos vienen para el 2021?

– Bueno, aún espero todo se acomode porque para este año o principios del otro tengo dos proyectos, uno de actuación y otro de conducción. Creo que es muy importante invertir este tiempo en reinventarnos.

¿Cómo te cuidas? vimos que en el comienzo de la cuarentena cambiaste por completo tus hábitos alimenticios y le diste un giro a tu vida

– Sí, logré bajar 21 libras ya que tuve el tiempo para comer bien. Como viajo tanto me salía mucho de mi plan alimenticio. Ya sabes, uno se la pasa en un aeropuerto o en un hotel y muchas veces no hay cómo hacer algo saludable. He tenido tiempo para cocinar y para aprender muchas cosas nuevas. También me han ayudado mucho el ejercicio como los pilates. Es importante cuidar el cuerpo, pero también el alma.