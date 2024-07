Echegoyen: “Nuestro deber es salir a luchar y ver hasta dónde podemos remontar”

Támara Echegoyen, timonel del 49er FX español en los Juegos de París 2024, que este lunes se ha situado en la decimoséptima posición, con 63 puntos, en el ecuador de la competición y alejado de la lucha por las medallas, ha dicho que el “deber” de ella y de su compañera Paula Barceló “es salir todos los días a luchar” y a ver hasta dónde pueden “remontar”.

“También dependemos de lo que las otras hagan”, reconoció tras la jornada la orensana, quien destacó que ella y Barceló han “demostrado” que son “un equipo con un buen nivel para luchar” y que así deben “continuar”.

La campeona olímpica en Londres 2012 y abanderada en estos Juegos, que cumple sus cuartos en París 2024, afirmó que “está siendo un campo de regatas muy difícil para todo el mundo” y que ellas no han vuelto a tener su “mejor día”.

“Nos focalizamos en las posibilidades que tenemos hacia adelante, la ‘Medal’ está a muy pocos puntos, el podio no está tan lejos, y nuestra determinación en los próximos días tiene que ser aún mayor, pero si me preguntas qué equipo no se rinde nunca te diré que somos nosotras”, destacó. EFE