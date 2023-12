EEUU no estaba al tanto de los planes de Hamás de atacar Israel

Nueva York – Estados Unidos no estaba al tanto del plan del grupo islamista Hamás de cometer un ataque contra Israel, según dijo este domingo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que el diario The New York Times informara esta semana de que las autoridades israelíes tuvieron acceso a un documento de 40 páginas que detallaba un plan como el que Hamás llevó a cabo el pasado 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos en Israel.

“La comunidad de inteligencia ha indicado que no tuvo acceso a este documento”, señaló hoy Kirby en una entrevista que concedió a la cadena NBC News.

Preguntado si es que Estados Unidos tenía que haber estado al tanto de estos planes, en vista de las estrechas coordinaciones que tiene con Israel, Kirby señaló que las tareas de inteligencia son como “un mosaico”.

“A veces sabes que puedes crear cosas juntos y obtener una imagen bastante buena. Otras veces, sabes que faltan piezas del rompecabezas”, explicó.

El diario The New York Times reveló el jueves que las autoridades de Israel tuvieron acceso a un plan de Hamás que contemplaba el uso de drones para acabar con las cámaras de seguridad en la frontera con la Franja de Gaza, o la entrada masiva de militantes a pie, en motocicleta y usando parapentes, aunque no establecía una fecha para la operación.

Los responsables militares de la región no creyeron que un ataque de tal magnitud fuera posible, y dudaron de que el plan hubiera sido aceptado por el grupo palestino.

El ataque de Hamás fue el episodio más sangriento en la historia de Israel y llevó a su primer ministro Benjamin Netanyahu a declarar la guerra al grupo y lanzar una ofensiva sobre la Franja que ya se ha cobrado la vida de más de 15.000 personas, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza.

El viernes se reanudaron los bombardeos y ataques tras una tregua de siete días entre Israel y Hamás, la cual permitió la liberación de más de un centenar de rehenes y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Tanto Kirby como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusaron a Hamás de haber roto la tregua y de haber “incumplido los compromisos que había asumido”. EFE