Eglantina Zingg, de modelo e ícono fashion a “Goleadora”

La hermosa modelo y presentadora venezolana nos cuenta todo acerca de su proyecto "Goleadoras", una plataforma digital innovadora que utiliza el fútbol para empoderar a las niñas de todo el continente.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Julio Gaggia

Todos conocimos a la modelo venezolana Eglantina Zingg cuando comenzó su carrera televisiva en MTV Latin America, donde condujo el programa diario “L’Güeveo”, así como los MTV Latin America Video Music Awards y los MTV Latin America Movie Awards. ¡También protagonizó… “E! Glam Tour” y posteriormente la exitosa versión de “Project Runway Latin America”.

Eglantina también protagonizó y produjo “Manifesto” (GlitzTV), un viaje global a través del estilo, la música y las artes. Su debut cinematográfico fue en “Secreto de Confesión”, un thriller policial dirigido por su paisano y amigo Edgar Ramírez. Eglantina también protagonizó y produjo el cortometraje “La Casa del Dr. Redphone”; la primera película de moda venezolana rodada en Villa Planchart.

Pero más allá de las artes Eglantina Zingg es una emprendedora con conciencia social y ambiental. Es fundadora y directora creativa de la línea de moda asociada al Proyecto Paz Latino América.

Una verdadera pionera, aprovechó su fama como modelo, actriz y presentadora de televisión para lanzar iniciativas revolucionarias como “Goleadoras”, una plataforma digital innovadora que utiliza el fútbol para empoderar a las niñas de todo el continente. Las Naciones Unidas encargan continuamente a Eglantina como agente de paz. Nació en Venezuela, se crio en el Amazonas y vive en la ciudad de Nueva York.

¿Cómo has pasado la cuarentena y toda esta nueva normalidad?

– Como bien lo dice el año y el oftalmólogo 2020. Con los ojos muy abiertos. Ha sido un año de grandes retos, cambios, momentos duros y despedidas tempranas. Yo soy una persona con un espíritu muy positivo y en momentos de caos me enfoco en encontrar las oportunidades. Un año de distanciamiento físico mas no social y eso me ha tenido muy ocupada. Entre la organización de Goleadoras que lideró y el programa.

Te hemos visto muy conectada al zoom con #EglaAndFriends ¿de dónde nació la idea de crear este espacio y cómo eliges tus invitados?

– Así es, esta primera temporada ya fueron 120 invitados, desde Dani Alves, a la presidente Chinchilla. Este espacio de #EglaAndFriends nace para compartir toda la incertidumbre, preguntas, buenas prácticas, descargar emociones y en medio de sonrisas con amigos alrededor del mundo aliviar un poco esa ansiedad colectiva que hemos compartido este 2020.

Fuiste parte de LAFS el paso 21 de octubre. En tus palabras ¿por qué es tan importante reinventarse?

– Todo tiene su ciclo, su comienzo, fin o evolución. Lo de reinventarse es tan sólo la buena nueva que estás evolucionando, la suma de experiencias vividas y sacarles partido a tus mejores enseñanzas, un aprendizaje y tal como la langosta te ha quedado pequeña la coraza y aunque es doloroso el proceso, si te atreves saldrás mejor que antes. Confía en el proceso, haz el esfuerzo y no predigas el resultado.

Hablemos del trabajo que realizas con P.A.N. sabemos que eres parte de #Thearepaexpansion ¿De qué se trata?

– Estoy feliz de ser parte de la Nueva generación de P.A.N People. #TheArepaExpansion es un movimiento global donde se crea una experiencia de bienestar, de unión. Eso es lo que PAN ha hecho durante 60 años, un producto de calidad, gluten free desde 1960 que ha unido y alimentado las almas y corazones de toda una nación. Para mí es un orgullo compartir con el mundo un poco de mi corazón, de mis raíces.

También hicieron un evento en Manhattan esta semana al lado del chef Franco Noriega, también venezolano.

– Sí, con motivo del día de acción de gracia invitamos a un grupo íntimo de amigos a Egla’sFriendGiving Dinner. La idea de compartir ese espíritu de Togetherness que caracteriza a P.A.N y continuar el #arepaExpansion en vísperas del aniversario 60 de P.A.N. No importa de cuál sea tu background con cada mordisco sentirás esa unión. La degustación que preparó el chef Franco Noriega quién hizo una fusión magnífica de la versatilidad de la harina PAN.

¿Cuál es tu arepa favorita y cómo la preparas?

– La catira. Pongo primero el agua y luego la harina…

¿Cómo se cuida Eglantina Zingg, qué comes y qué tipo de ejercicio haces?

– ¡Harina P.A.N. todos los días! meditación, brinco la cuerda fijo todos los días 15 minutos. Rutina que comparto cada lunes en mi Instagram @eglantinazingg #EZFitLive que además de ejercicios vanidosos son herramientas muy fáciles de incluir en tu día a día que facilitan esa conexión con tu yo interno, con tu alineación, que te ayudan a sanar. El ejercicio, wellness, sentirte bien no sólo es algo externo es de adentro, me encanta correr, me traslado en bicicleta, cada vez que puedo nado me fascina el mar.