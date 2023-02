Empresarios latinos y afroamericanos protagonizan docu-series Founding in Color

Comcast estrena dos documentales que destacan las historias de empresarios subrepresentados, a estrenar durante el Mes de la Historia Negra.

Nueva York – “Founding in Color”, presentada por Comcast NBCUniversal LIFT Labs, estará disponible para el público en todo el país en Peacock y Black Experience en Xfinity. “The Road to RISE” se estrenó el 16 de febrero. Ambos documentales presentan las historias de diversos fundadores de todo el país en diferentes etapas, desde startups hasta pequeñas empresas, que hablan de sus recorridos personales para convertirse en emprendedores y lo que se necesita para tener éxito como fundador de color en la nación. Esto es parte del compromiso de Comcast para defender, impulsar y empoderar diversas voces.

Acerca de “Founding in Color: Temporada Dos”

Creada por Comcast NBCUniversal LIFT Labs y la agencia creativa de REVOLT, #000000, “Founding in Color” es una serie de tres partes que se sumerge en el recorrido emprendedor de 11 fundadores afroamericanos y latinos. Estos empresarios se sinceran acerca de los desafíos que enfrentan y cómo han tenido que profundizar para navegar por las complejidades de la raza, la identidad y otros aspectos para sobrevivir como fundadores en esta nación hoy en día.

Maisha Burt, WorkChew (Washington, DC)

Ofo Ezeugwu, WhoseYourLandlord (Filadelfia, PA y Brooklyn, NY)

Marcus Jimenez, Breefly (Denver, CO)

Maryann Kilgallon, Pink Lotus Technologies, Inc (Orlando, FL)

Shontay Lundy, Black Girl Sunscreen (Los Angeles, CA)

Dustin D. McMahon, Local Sports Network (Houston, TX)

Folasadé Ogunmokun, Unskrypted (Washington, DC)

Lorel Scott, Startup Starter (Los Angeles, CA)

Rodney Williams, SoLo Funds (Los Angeles, CA)

Brandon Winfield, iAccess Innovations (Atlanta, GA)

Chris Witherspoon, PopViewers (Nueva York, NY)

La segunda temporada de “Founding in Color” fue producida por Aize Asowata, gerente senior de marketing de Comcast NBCUniversal LIFT Labs y Jeanette Pierce, directora senior de comunicaciones de marketing; además de Andre Woolery de REVOLT, vicepresidente senior de contenido de marca y Bree Balogun, vicepresidenta de gestión de cuentas.

Acerca de “The Road to RISE”

“The Road to RISE” es un documental inspirador que sigue la vida de cuatro propietarios de pequeñas empresas, todos en un viaje para alcanzar grandes sueños. De Chicago a Filadelfia, nos detenemos en cuatro ciudades diferentes para ver cómo los empresarios subrepresentados encuentran el éxito:

Brianna Hairlson, Bri’s Dance Place (Merrillville, IN)

Stefanie Sysounthone, Pinky Swear Studio (Chicago, IL)

Shawn Manley, Manley’s Notary Service (Detroit, MI)

Hector Nuñez, Wooder Ice (Filadelfia, PA)

Comcast NBCUniversal LIFT Labs reune a las startups y a Comcast NBCUniversal para compartir discernimientos, probar soluciones y desarrollar alianzas estratégicas a largo plazo. El equipo conecta a los fundadores con los líderes de Comcast NBCUniversal para explorar y construir tecnologías y productos de siguiente generación que impactan a nuestros clientes, empleados y comunidades. En noviembre de 2020, Comcast lanzó Comcast RISE, un esfuerzo nacional para fortalecer y empoderar a las pequeñas empresas locales más afectadas por los impactos económicos de la pandemia de COVID-19, centrándose inicialmente en los propietarios de color de pequeñas empresas, reconociendo que estos empresarios estaban entre los más afectados. A través de Comcast RISE, Comcast proporcionó más de $110 millones en subvenciones monetarias, de marketing y de tecnología a pequeñas empresas, propiedad de minorías y mujeres y cumplió con su objetivo de apoyar a 13,000 pequeñas empresas en todo el país para finales de 2022.