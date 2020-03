Estas son las celebridades latinas más golpeadas por el coronavirus

Hasta el momento, la única artista hispanoparlante confirmada con el virus es la actriz colombiana Danna García, quien está en España guardando reposo, durante lo que sería una visita de trabajo.

Alicia Civita



Nueva York – El coronavirus sigue su expansión y ya comienza a llegar hasta las celebridades latinas, que infectadas, en cuarentena obligada o aislamiento voluntario, están sufriendo al igual que el resto del mundo los embates de la pandemia.



Hasta el momento, la única artista hispanoparlante confirmada con el virus es la actriz colombiana Danna García, quien está en España guardando reposo, durante lo que sería una visita de trabajo.



La protagonista de telenovelas como “Pasión de Gavilanes” y “Las amazonas” quedó atrapada en Madrid, mientras que su hijo de dos años y medio la espera en México, donde reside desde hace unos años.



Ozuna, una de las estrellas de la música latina más famosas del momento, también ha tenido que afrontar la pandemia del COVID-19 y no solo ha visto el impacto económico para su industria sino que ha revelado que no se siente bien de salud.



“El negrito de los ojos claros”, como se autodenomina, dijo el lunes que estaba en aislamiento por una gripe y pidió a sus fans que rezaran por él “para que no sea el corona”.



En Estados Unidos, presentadores de las dos principales cadenas de televisión en español también están recluidos mientras cumplen con 14 días de aislamiento, un periodo determinado por las políticas de Telemundo y Univision.



Se trata de los periodistas mexicanos Jorge Ramos y Enrique Acevedo, de Univision Noticias, que tuvieron contacto directo o indirecto con alguien diagnosticado con el coronavirus.



Ambos están asintomáticos, comunicándose e informando sobre la situación a través de sus redes sociales.



Sin embargo, han reconocido que la situación les está afectando.



“Te despiertas y, como en una película de terror, la amenaza sigue ahí. Ya desapareció cualquier sentido de normalidad. ¿Y ahora qué hago?”, escribió Ramos en Twitter este miércoles.



El periodista celebró su cumpleaños el domingo con su familia cercana en Miami, en vez de estar en el estado de Arizona, donde tenía planificado ser uno de los moderadores de un debate entre Joe Biden y Bernie Sanders, los dos precandidatos presidenciales por el Partido Demócrata.



Por su parte, Acevedo ha denunciado que, a pesar de llenar todas las condiciones para ser sometido a un test del coronavirus, aún no ha podido verificar si él o su familia están infectados, después de estar cerca de dos empleados de la cadena de televisión CBS que tienen la enfermedad.



Univision anunció que sus programas en vivo, que produce y transmite desde Miami, no tendrán invitados y que han extremado las medidas de limpieza para proteger a los empleados que deben presentarse a la empresa en persona.



Las dos cadenas han mandado al personal “no esencial” a trabajar desde casa.



Telemundo, por su parte, tiene a tres de sus personalidades fuera del aire a consecuencia del coronavirus.



Se trata de las conductoras Adamari López y Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, parte del elenco de su matutino “Un nuevo día”, además del periodista Rodner Figueroa de “Al rojo vivo”.



López tiene casi una semana esperando los resultados de la prueba del coronavirus que se hizo el viernes pasado, después de que reveló al aire que había estado con la estrella de Hollywood Rita Wilson.



Wilson y su esposo, Tom Hanks, dieron positivo con la enfermedad, aunque ya fueron dados de alta en Australia.



Chiquibaby y Figueroa cumplen con un confinamiento de 14 días demandado por Telemundo para todos los empleados que viajaron fuera del país.



Otra artista afectada es la argentina Lola Ponce, quien está en cuarentena en México, tras regresar de un viaje a Italia.



“Lo estoy haciendo voluntariamente por si acaso”, escribió en sus redes sociales la cantante y esposa del actor Aaron Díaz, quien lo está haciendo con ella.



Los artistas latinos han acatado, en su mayoría, las recomendaciones de las autoridades sanitarias de quedarse en casa ante la actual pandemia, que ya deja unos 8.000 muertos y más de 200.000 contagiados en todo el mundo.



Además, Cantantes como Juanes, Alejandro Sanz, Sech, Justin Quiles, Fito Páez y otros están dando conciertos a través de sus redes sociales.



El resto han sido agentes repetidores de las normas de aislamiento social y el confinamiento, con vídeos y fotos divertidas en familia, como es el caso de los mexicanos Gloria Trevi, Yahir, Belinda, Thalía o Alejandro Fernández.



Fernández ha sido uno de los artistas que más mensajes a emitido por medio de su cuenta de Instagram pues, además de subir la fotografía con la información expuesta, ha compartido vídeos de especialistas hablando sobre el tema, imágenes de unión y gráficas que explican el contagio.



Trevi, quien se vio obligada a posponer su gira “Diosa de la noche”, ha compartido mensajes y vídeos en los que promueve la higiene adecuada sin dejar de promover que las personas se queden en casa.



Finalmente, Thalía también se ha sumado a las cantantes que han expuesto su preocupación por redes, y desde su Twitter compartió una nota informativa sobre el tema con el mensaje “En casa por favor”.EFE News