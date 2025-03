¡Eva Longoria te trae la aventura más alocada este 28 de marzo!

‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip’ sigue a Alexander, un niño de 11 años, y a su familia mientras se embarcan en unas vacaciones de primavera de ensueño en Ciudad de México, sólo para que todos sus planes se tuerzan terriblemente cuando descubren un ídolo maldito.

La familia es puesta a prueba hasta que deciden devolver el ídolo a su legítimo hogar. La nueva comedia familiar se estrenará en exclusiva en Disney+ el 28 de marzo de 2025. ‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip’ está protagonizada por Eva Longoria, Jesse García, Paulina Chávez, Rose Portillo, Cristo Fernández, Harvey Guillén, Mabel Cadena, Michelle Buteau, el prometedor Thom Nemer y Cheech Marin. La película está dirigida por Marvin Lemus y escrita por Matt Lopez, basada en el libro ‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day’ de Judith Viorst. Los productores son Shawn Levy, Dan Levine, p.g.a., Dan Cohen, Lisa Henson, p.g.a., con Eva Longoria, Emily Morris y Shelly Strong como productoras ejecutivas

Alexander García (Thom Nemer) siempre ha creído que tiene la peor suerte del mundo, así que cuando

su madre Val (Eva Longoria) idea un plan para llevar a su familia, aparentemente desconectada, a unas lujosas vacaciones a Ciudad de México a bordo de una lujosa autocaravana como parte de su trabajo de escritora de viajes, él está seguro de que acabará

en desastre. A pesar de sus temores, la familia -incluido el padre Frank (Jesse García), la hermana adolescente Mia (Paulina Chávez), la abuela Lidia (Rose Portillo) y el abuelo Gil (Cheech Marin)- se pone en marcha, sólo para descubrir que absolutamente todo va caótica e hilarantemente mal. Cuando la familia descubre que un antiguo ídolo maldito puede ser el culpable, deben trabajar juntos para devolverlo a donde pertenece.

Esta película está basada en la serie de libros de los años 90. Es un viaje nostálgico a cuando las vacaciones en familia eran los mejores momentos de nuestra vida, pero entonces no lo sabíamos.

Vea el tráiler aquí.