Fernanda Castillo se convierte en tu “Enemiga Íntima”

La peligrosa y manipuladora Roxana Rodiles vuelve a la segunda temporada de "Enemigo Íntimo" llena de acción, drama y suspenso.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos Telemundo

Grabada en México y España, esta nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el “Profesor” y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos.

La Súper Serie también cuenta con la participación de Luis Alberti, Germán Bracco, Amaranta Ruiz, Yuvanna Montalvo, Tiago Correa, Erick Chapa, Julio Casado, Hector Kotsifakis, Ruy Senderos y Jorge Gallegos, entre otros. Escrita por Lina Uribe y Darío Vanegas, esta historia es una producción de Argos para Telemundo Global Studios con la producción ejecutiva de Marcos Santana, Ximena Cantuarias y Mabel Vargas, y bajo la dirección de Walter Dohener, Danny Gavidia y Felipe “Pipe” Aguilar.

¿Cómo te sientes al volverte a meter en la piel de “Roxana Rodiles”?

– Muy emocionada volver a hacer un personaje que la gente espera tanto. A pesar de que ha pasado bastante tiempo desde la primera temporada las personas nos escriben mucho por redes sociales. La gente quiere saber qué pasó con estos dos personajes que en el último capítulo de la primera temporada descubren que son hermanos.

¿Qué ocurre con Roxana en esta segunda temporada?

– Vamos a retomar la historia 2 años después de que gracias a Alejandro todo el mundo descubrió que Roxana es “El Profesor”. La vamos a ver como una persona muy lista hasta las últimas consecuencias. Su inteligencia y capacidad para los negocios serán las características predominantes de ella. Sobrevive a los ataques de sus enemigos y reconstruye su imperio ingeniosamente, pero la lucha con su hermano no será un tema fácil para Roxana. Cada decisión en contra de Alejandro supondrá una batalla interna entre sentimientos y razón.

¿Qué pasará con “La Puma”?

– Roxana ama a “La Puma” y en esta temporada vuelve a la cárcel de “Las Dunas” por su propia voluntad y a manejar todos sus negocios desde allí y es donde su relación de amistad se vuelve mucho más fuerte. La gente ama esta amistad con lealtad.

¿Y con Alejandro?

– Uy… Eso si va a estar fuerte y complicado porque, aunque ya saben que son hermanos van a seguir haciéndose mucho daño y cada uno va a matar a alguien muy importante para el otro.

¿Es verdad que tú y María del Carmen Félix son amigas?

– Sí, nos hemos vuelto muy amigas. María es una excelente actriz y nos compenetramos tanto durante el rodaje que muchas veces terminamos llorando después de las escenas.

Algo que podemos ver de la temporada pasada es que la cárcel es un personaje más…

– Qué bueno que lo digas y así es. La cárcel es uno de los grandes personajes de esta historia porque es un lugar violento, de traición y muy corrupto. También vale decir que grabar allí fue muy fuerte.

¿Qué es lo que más te gustó de hacer este papel de Roxana Rodiles?

– Me encanta la acción. Me gustan los personajes fuertes y la verdad es que cuando he hecho estas mujeres sumisas que están en la casa tejiendo me aburro mucho (risas). A mí me gusta entrenarme para mis escenas de pelea. Aunque a veces salgo golpeada. Disfruto ser la heroína que no vi creciendo.