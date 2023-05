FONSECA celebra 20 años de carrera en NY

Con un nuevo sencillo al lado del maestro Juan Luis Guerra, el cantante colombiano arranca su “Viajante Tour” por USA celebrando su carrera artística.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Fonseca

El cantautor colombiano Fonseca, ganador de siete Latin Grammy y nominado a tres Grammy, estreno su nuevo sencillo “Si Tú Me Quieres”, una excepcional colaboración de ensueño con el gran maestro dominicano Juan Luis Guerra, y lo que será la primera canción del décimo álbum de studio del interprete de “Te Mando Flores”.

“Si Tú Me Quieres”, es un tema que le canta al amor y a los sueños, bajo una melodía al estilo tropical que caracteriza tanto a Fonseca como a Juan Luis Guerra; grabado totalmente en vivo y el cual es el primer sencillo del próximo álbum de Fonseca; décimo en su carrera.

El video muestra la realidad de lo que fue la producción de la canción, con una mezcla de imágenes reales de las sesiones de voces de Fonseca y Juan Luis Guerra, así como de las percusiones y batería que se fueron grabando poco a poco durante meses.

Cuéntanos la historia de esta canción que fue grabada completamente en vivo y, ¿cómo le propones esta aventura a Juan Luis Guerra?

– Me siento emocionado. Creo que es uno de los lanzamientos más importantes de mi carrera. Esta es una colaboración que yo siempre había soñado. Siempre había querido no digo que sea perfecta, pero que se sientan la conexión y sambas culturas t estilos se vean plasmadas.

¿De dónde vino la inspiración para la temática de la canción?

-Después de escribir esta canción con Joel Rodríguez y Joan González, hacer este primer demo y de identificar elementos. Hicimos el acercamiento y afortunadamente el maestro Juan Luis aceptó. Llevamos un año trabajando esta canción y estoy muy orgulloso del resultado final. Esta canción marca la personalidad de mi nuevo álbum.

Este será tu décimo disco, una celebración especial me imagino

-Sí, es muy importante y más con este arranque mejor dicho (risas). Estamos en una etapa muy prematura. Tengo muchas canciones que me encantan. Aún estamos con viajante tour y en mis ratos libres me he dedicado a componer. Este es el primer paso para llegar a este decimo álbum.

Arrancas “Viajante Tour” por USA celebrando 20 años de carrera, ¿qué podemos esperar de este espectáculo?

-Este ha sido un tour muy especial porque se celebran 20 años de carrera y elegimos las canciones más importantes de mi repertorio. Eso ha hecho que la gente se baile y se cante todo el concierto de arriba hasta abajo. Lo que hicimos a nivel de imágenes en las pantallas y luces es muy especial. Estoy muy orgulloso de este tour. Nos ha llevado a lugares alucinantes y ya estoy listo para el Radio City Music Hall el próximo 9 de junio donde los espero a todos.