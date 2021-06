Freestyle Love Supreme vuelve a Broadway el 7 de octubre

Antes de Hamilton e In The Heights, estaba FREESTYLE LOVE SUPREME, la aclamada sensación de improvisación creada por Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda y Anthony Veneziale hace más de 17 años en el sótano de la librería Drama Bookshop en la ciudad de Nueva York. El estrictamente limitado

Nueva York – El show de Broadway, producido por Kail, Miranda, Jenny y Jon Steingart, y Jill Furman, comenzará sus funciones el jueves 7 de octubre de 2021 en el Booth Theatre, 222 W.45th Street. El espectáculo sin intermedios que Rolling Stone llama “pura alegría” finalizará su participación limitada el domingo 2 de enero de 2022.

“Estamos encantados de estar de regreso en Broadway y ser parte de esta comunidad teatral que tanto amamos. La inmediatez de nuestro programa, con su contenido impulsado por la sugerencia de la audiencia, lo convierte en uno de los raros programas que pueden hablar de lo que esté sucediendo en el momento. No podemos esperar a estar en el escenario del Booth Theatre haciendo reír a la gente ”, dijo el co-creador, productor y director Thomas Kail.



“Si vuelve el teatro en vivo, también lo hará FLS”, dijo el cocreador y productor Lin-Manuel Miranda. “Nuestro colaborador más importante es la audiencia, y estamos ansiosos por volver al stand”.

Dirigido por Kail, FREESTYLE LOVE SUPREME es un programa de comedia musical improvisado y alegre que Entertainment Weekly llama “relámpago en una botella”. Cuenta con artistas talentosos que brindan acción ininterrumpida a lo largo de esta velada vertiginosa, convirtiendo sugerencias de la audiencia en fragmentos humorísticos, canciones y riffs instantáneos y números musicales completamente realizados. Las voces electrizantes de los intérpretes, desde el canto hasta el rap y el beat-boxing con armonías y flujo de estilo libre, están respaldadas por melodías ajustadas de teclados y percusión humana. El espectáculo se crea en vivo todas las noches con el público aportando palabras, ideas e inspiración. No hay dos programas iguales.



“Justo cuando pensabas que la vida no tiene rima ni razón, llega FLS para llenarte de esperanza”. — Los New York Times

La compañía de FREESTYLE LOVE SUPREME incluye a Andrew Bancroft, también conocido como “Jelly Donut”; Tarik Davis, también conocido como “Tardis Hardaway”; Aneesa Folds también conocido como “Young Nees”; Arthur Lewis también conocido como “Arthur the Geniuses”; Kaila Mullady alias “Kaiser Rözé”; Chris Sullivan, también conocido como “Shockwave”; y Anthony Veneziale, también conocido como “Two-Touch”.

Se planean invitados especiales espontáneos y no anunciados para actuaciones selectas durante la carrera, que pueden incluir a los miembros de Freestyle Love Supreme Lin-Manuel Miranda, Christopher Jackson, Daveed Diggs, James Monroe Iglehart, Wayne Brady, Ashley Pérez Flanagan, Bill Sherman, Utkarsh Ambudkar y muchos más.



Como el patrocinador oficial de la tarjeta de FREESTYLE LOVE SUPREME en Broadway, los miembros de la tarjeta American Express® tienen acceso a boletos exclusivos de preventa antes del público en general a partir del miércoles 16 de junio a las 10:00 am EST hasta el lunes 21 de junio a las 9:59 am EST en www.freestylelovesupreme.com.

Los boletos de preventa para FREESTYLE LOVE SUPREME están disponibles exclusivamente para los miembros de Audience Rewards® desde el lunes 21 de junio a las 10:00 am EST hasta el miércoles 23 de junio a las 9:59 am EST.



Los boletos saldrán a la venta para el público en general el miércoles 23 de junio a las 10:00 am EST en Telecharge al (212) 239-6300 o www.Telecharge.com. Se ofrecerá una lotería por un número limitado de boletos de $ 25 durante la carrera.

De nombre y más allá, FREESTYLE LOVE SUPREME rinde homenaje a “A Love Supreme” de John Coltrane, con un guiño a las raíces musicales del jazz, soul, blues y hip-hop. FREESTYLE LOVE SUPREME fue desarrollado y producido originalmente en 2004 por Ars Nova, en asociación con Jill Furman y Back House Productions. El espectáculo se ha presentado en los cinco condados y muchos estados, así como en el Festival de Comedia de EE. UU., El Festival Fringe de Edimburgo, el Festival de Comedia de Melbourne y el Festival Just for Laughs de Montreal. Hulu estrenó el documental “We Are Freestyle Love Supreme” en el Festival de Cine de Sundance en 2020 y la aclamada película fue nominada a un premio Grammy.



El programa está dirigido por Thomas Kail y producido por Kail, Lin-Manuel Miranda, Jenny y Jon Steingart y Jill Furman. Cuenta con escenografía de Beowulf Boritt; diseño de vestuario de Lisa Zinni; diseño de iluminación de Jeff Croiter; y diseño de sonido de Nevin Steinberg. Andy Jones y James Hickey son productores ejecutivos. Dirección general proporcionada por Baseline Theatrical. Director de escena de producción Cody Renard Richard.

Freestyle Love Supreme Academy ha transformado la combinación única de improvisación, narración de historias y hip hop del espectáculo de Broadway en clases virtuales, interactivas e internacionales, con clases presenciales que regresarán en el otoño. Freestyle Love Supreme Academy es la principal escuela de hip-hop de improvisación creada y dirigida directamente por los miembros de Freestyle Love Supreme, en asociación con los productores de FLS Kail, Miranda, los fundadores de Ars Nova Jenny y Jon Steingart, y la coproductora de Hamilton, Jill Furman. Si está inspirado por la brillantez de Freestyle Love Supreme en el escenario, le encantará tomar una clase con Freestyle Love Supreme Academy. Personas de todos los orígenes y niveles de habilidad son bienvenidas en esta comunidad alegre y creativa. Para obtener más información sobre las clases de Freestyle Love Supreme Academy o confirmar su asistencia para una próxima clase, envíe un correo electrónico a academy@freestylelovesupreme.com o visite https://fls.academy.

Según las pautas de los CDC y del estado de Nueva York en el momento de la presentación, los protocolos pueden incluir una encuesta de rastreo de contactos, verificación de vacunación o prueba negativa, limitaciones en las pertenencias en el quirófano, uso adecuado de la máscara, horarios de entrada asignados, control de temperatura sin contacto, distanciamiento social y más. Los protocolos específicos de salud y seguridad están sujetos a cambios, pero se comunicarán claramente a los titulares de las entradas antes de su actuación.

FREESTYLE LOVE SUPREME comienza los avances el jueves 7 de octubre de 2021 y se extiende hasta el domingo 2 de enero de 2022 para una participación estrictamente limitada en el Booth Theatre en Broadway, 222 West 45th Street. Habrá un número limitado de boletos de lotería de $ 25 ofrecidos por actuación.

Los boletos se pueden comprar en Telecharge a partir del miércoles 23 de junio a las 10:00 am EST en el (212) 239-6300 o www.Telecharge.com.

Regístrese para recibir actualizaciones en www.freestylelovesupreme.com.

Twitter: @FreestyleLove

Facebook: @FreestyleLoveSupreme Instagram: @FreestyleLoveSupreme

