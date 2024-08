Fuerza Regida se reinventa en su nuevo disco en una industria en la que “todo suena igual”

Jesús Ortiz Paz, líder de la agrupación de regional mexicano Fuerza Regida, guardó los instrumentos y dejó de lado los sonidos tradicionales del género para hacer ‘Pero no te enamores’, un álbum de EDM con el que hace frente a la homogeneización que enfrenta la música.

“Mis últimos discos eran más o menos iguales, entonces quería arriesgarme y hacer algo diferente (…) Sé que es un riesgo, pero dije ‘chingue su madre’ lo vamos a tomar”, cuenta en una entrevista con EFE Ortiz Paz.

El año pasado Fuerza Regida se convirtió en uno de los protagonistas de la nueva ola de música regional mexicana con corridos como ‘TQM’, ‘Sabor Fresa’ o ‘Tu Kiss’.

En enero de 2023 debutaron en la lista internacional Hot 100 de la revista Billboard con el tema ‘Bebe Dame’, una colaboración con Grupo Frontera, y en octubre, su álbum ‘Pa Las Baby’s y Belikeada’, los llevó a liderar la lista Top Latin Albums del mismo medio.

Junto a exponentes como Natanael Cano, Peso Pluma o Junior H, los cinco originarios de San Bernardino, en el estado de California, impusieron con sus letras y sus melodías un estilo que se popularizó rápidamente y que muchos otros artistas buscaron replicar.

Pero la saturación de la industria y la homogeneización sonora que devino del auge de esta nueva tendencia, generó cierto hartazgo en el compositor, quien en tan solo cinco años presentó junto a su banda once álbumes de estudio.

“Una vez tuvimos como siete canciones en el top diez de Apple Music y todas estaban hechas con guitarras, con charchetas y tololoche, y me cansó. Me cansé de que era todo lo que estábamos haciendo en el género y que nadie más se animaba a hacer algo diferente”, relata.

Un único proyecto

Ortiz Paz confiesa que fue autocrítico a la hora de analizar su propia música y que el escuchar la misma fórmula en varios de sus temas lo impulsaron a cambiar su forma de hacer música: “Quería hacer algo diferente”.

Ahora, conscientes de que existen altas probabilidades de que sus fans de base no estén del todo satisfechos con las novedades en su música, lanzan ‘Pero no te enamores’, un disco de quince canciones en donde la agrupación californiana de raíces mexicanas explora principalmente los sonidos electrónicos, sin perder su esencia.

“Ahora estoy en esta etapa”, dice el cantante. “Yo no quería estar sacando sencillos de música diferente, yo solo quería hacer un proyecto entero y después seguir con lo que estamos haciendo”, ahonda Ortiz Paz quien adelanta que ya se encuentra trabajando en su siguiente material.

Suman a Maluma, Major Lazer y a Bellakath a su evolución

Junto al DJ estadounidense Marshmello Fuerza Regida creó un himno de fiesta al fusionar los corridos mexicanos con la música electrónica en el sencillo ‘Harley Quinn’ que estrenaron en 2023.

Ahora comparten su “nueva etapa” con artistas de la talla de Major Lazer, Afrojack, Maluma o la cantante mexicana de reguetón Bellakath, con temas que navegan del hip hop al reguetón, mezclando con bachata y el jersey club.

Además, para sus seguidores más fieles y celosos, Ortiz Paz preparó tres corridos que se apegan fielmente a su música más conocida.

Las letras de sus canciones juegan una vez más con el humor y hacen alusión a fiestas, drogas y la fama, y llevan en su mayoría nombres de mujeres como Kylie, Bella, Britney o Belinda.

Fuerza Regida actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos y México con casi cuarenta fechas programadas en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Ciudad de México o Monterrey. EFE