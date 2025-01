HISPANOS EN BROADWAY: El legado de Bianca Marroquín

Por: Michelle Roncal

Una voz hispana que ha transformado a Broadway

Bianca Marroquín, una de las figuras hispanas más destacadas de Broadway, ha dedicado su carrera a romper estereotipos y construir puentes entre la comunidad hispana y el mundo del teatro musical. Con más de dos décadas interpretando a Roxie Hart en Chicago, ha superado desafíos y transformado esos retos en la base de su misión: elevar y representar a los hispanos en Broadway.

Un desafío inesperado

En una anécdota reveladora, Bianca recordó una entrevista telefónica al inicio de su carrera en Broadway. “Y recuerdo que hicimos la entrevista y al final me dijo, voy a ser honesto contigo, cuando iba a llamarte dije si la llamo y tiene acento simplemente terminaré la entrevista, colgaré.’” compartió. “Era joven e inexperta, y no sabía cómo responder a ese tipo de ignorancia. Ahora veo esas experiencias como algo que me hizo más fuerte.”

Hispanos en Broadway: una misión personal

Bianca ha sido una incansable defensora de la inclusión hispana en Broadway. “A veces me decían que no me veía lo suficientemente hispana o que ‘olvidé’ mi acento. Eso no tiene sentido, porque no se puede fingir o perder un acento,” explicó. Sobre su experiencia en audiciones, compartió: “Todavía hace tres años, para una serie, me dijeron: ‘No pareces alguien que nació en un pequeño pueblo de México’. Yo pensé: ‘¡Si supieran! ¿Cómo podría ser más mexicana?’ Pero eso es algo con lo que he tenido que lidiar durante toda mi carrera.”

Bianca dice que la industria ha evolucionado. “Hoy creo que hemos aprendido que los hispanos venimos en todos los tamaños, colores y sabores. Mi misión es demostrar que podemos interpretar roles diversos, no solo los etiquetados como hispanos.”

El impacto de Sebastián Yatra

Un avance significativo fue la participación de Sebastián Yatra en Chicago. Bianca elogió su dedicación. “Cuando nos conocimos en los ensayos, nunca vi su libreto. Llegó con todo memorizado y preparado. Le agradecí su respeto, su pasión y su humildad. Es un ser humano maravilloso y disciplinado,” compartió. Yatra también atrajo a una nueva audiencia. “Sebastián trae a una generación joven y diversa. Juntos mostramos que Broadway es inclusivo.”

Como consejo para nuevos talentos, Bianca recalcó: “Este campo es difícil. El rechazo es protección de Dios. Nunca dejes de aprender y crecer. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer. Como artistas, siempre estamos en un proceso de perfeccionamiento.”

Roxie Hart: Una relación que evoluciona

Interpretar a Roxie Hart durante más de 20 años ha sido transformador. “Cada vez que regreso al personaje, traigo algo nuevo. Mi vida y experiencias dan a las líneas del guion una perspectiva diferente,” explicó. Bianca reflexionó sobre una frase clave del espectáculo: “‘Soy más vieja de lo que pretendía ser.’ A los 25 no entendía esa línea, pero ahora, resuena profundamente conmigo.” Gracias a la genial escritura de la obra, esta frase no sólo se destaca como una increíble línea cómica, sino como un homenaje a la realidad de que nada, ni siquiera la edad, podrá eclipsar el talento, el trabajo duro y la dedicación.

Un público hispano más diverso

Bianca celebra el crecimiento del público hispano en Broadway. “Cuando salimos a firmar autógrafos, escucho historias de personas que viajan desde México, Perú, Colombia y más solo para vernos,” compartió. Con Sebastián, este impacto ha crecido: “Estamos atrayendo a una generación de hispanos que se sienten bienvenidos.”

El legado de Bianca

Para Marroquín, cada presentación es una oportunidad para inspirar. “Sabemos que la gente viene al teatro para desconectarse de sus problemas. Nuestra tarea es ayudarlos a vibrar en otra frecuencia y sanar a través del arte,” reflexionó. “No se trata solo de mi triunfo, sino del triunfo de todos los hispanos que sueñan con estar aquí.”

Con su talento, humildad y pasión, Bianca Marroquín sigue demostrando que Broadway puede ser un espacio donde los hispanos brillen y se sientan representados. Gracias a su liderazgo, el futuro de Broadway luce más diverso que nunca.