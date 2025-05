Por: Ignacio Teodoro

El descanso y la reflexión te preparan para lo que viene. Hoy es tiempo de soltar el control y confiar plenamente en el curso natural de las cosas.

Consulte tu afirmación del día y horóscopo del domingo 25 de mayo.

Afirmación del día:

“Confío en el fluir de la vida y permito que las cosas se acomoden.”

Estarás hoy más centrado en las cuestiones materiales que en lo espiritual. El amor no entrará a formar parte de tus preocupaciones a no ser que lo puedas contar con los dedos. El dinero, como no, será el eje central de tus pensamientos.

Novedades en el campo emocional pueden hacer tambalear tus ideas sobre la forma de vida que pretendes llevar en un futuro. Puedes conocer a una persona que dé un vuelco a tu existencia, pero no te dejes deslumbrar a las primeras de cambio.

Un cambio de aspecto, el maquillaje, la ropa o el peinado, te hará aparecer como una persona renovada de cara a mucha gente con la que estás en contacto diario. Si no tienes pareja, seguramente alguien va a verte con otros ojos.

Un buen amigo estará a tu lado cuando las circunstancias te coloquen en una situación difícil en la que te costaría mucho trabajo salir a flote por tus propios medios. Te sentirás una persona realmente afortunada.

Los problemas que venían acechando a tu familia en estos días pueden desaparecer de repente, sin dejar ningún rastro. Te parecerá que has vivido en un mundo distinto al que contemplas hoy cuando te levantas. Comprobarás la felicidad en el seno de las relaciones sexuales.

El amor puede ser el protagonista del argumento de la obra que representas hoy. Te mostrarás muy accesible y dispuesto a nuevas experiencias, quizá demasiado enamoradizo. Puede que en esta comedia amorosa el final te enlace con alguien para siempre.

Puede que el trabajo te esté agobiando un poco en los últimos tiempos, y tratarás de resarcirte durante este fin de semana, pero trata de no ser egoísta y piensa en quien tienes cerca y también te ayudan de otras maneras.

De igual manera que suele decirse que la caridad comienza por uno mismo, tenderás hoy a darte las mínimas satisfacciones para alcanzar un grado de felicidad que te permita ir tirando, aunque sea a solas.

La sensación creciente de que estás anquilosado puede ser como la pesadilla que se muerde la cola, tendrás que sacártela de encima y pensar seriamente en ponerte al día en materias necesarias para seguir creciendo.

La limpieza de todos los documentos que se han acumulado en tu mesa de trabajo durante esta semana te va a llevar toda la mañana. Sentirás que has perdido el tiempo y que no has aprovechado lo suficiente tu jornada laboral.

Tendrías la habilidad y la suerte de dar con la clave para solucionar algún problema doméstico que te trae de cabeza desde hace tiempo, tal vez la orientación te la dé algún vecino, así es que no tengas reparos a la hora de hablar de ello.

Por muy de vuelta de todo que creas estar, escucha las opiniones y consejos de los demás, especialmente si éstos son tus amigos o allegados. Muchas veces, tu visión de las cosas es, por fuerza, necesariamente sesgada, incompleta.