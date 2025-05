Por Ignacio Teodoro

Los cambios no siempre llegan cuando los esperamos, pero sí cuando más los necesitamos. Hoy, suelta el control y permite que la vida te sorprenda. Cada transformación es una oportunidad disfrazada.



Consulte tu afirmación del día y horóscopo del jueves 1 de mayo.



Afirmación del día:

“Me abro al cambio con confianza y me renuevo con cada paso.”

El cambio de mes favorece especialmente a tu signo es el más afortunado hoy del espectro astral. Sólo debes tener en cuenta que este liderazgo no es eterno y que debes aprovechar al máximo, sin volverte loco y perjudicar tus intereses a medio plazo.

Tenderás a agobiarte cuando las circunstancias familiares cambien y tengas que echar una mano. Siempre que hay un cambio en tu ritmo de vida sientes una tensión interna que no te deja analizar y comprender en lo que éste realmente consiste.

Determinados corsés, normas y costumbres sociales pueden impedirte manifestarte tal y como eres. Un punto de audacia no te haría ningún daño: sé valiente y atrévete a romper con los clichés establecidos.

Tu vida cotidiana puede verse hoy repentinamente modificada por una personalidad impactante de que pronto entrará en tu ámbito de acción. La sorpresa puede llegar, por ejemplo, con los nuevos vecinos.

Si tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo de alguna manera, en los estudios o en el trabajo, tal vez debas recapacitar en estos momentos y tomar nuevos rumbos hacia un camino más acorde con tus capacidades es intereses.

Si has empezado hace poco con un deporte o entrenamiento físico, puede que sientas molestias. Posiblemente no encauces bien los ejercicios y necesites el apoyo de un profesional para no acabar perjudicando tu salud.

Tu sinceridad puede hacer daño a quienes te rodean, especialmente a tus hijos, porque no sabrán relativizar esas opiniones que en ocasiones viertes de manera excesivamente tajante. Modula tus intervenciones antes de que sea tarde.

Facilidad para las actividades intelectuales en una jornada en que te levantarás en un estado ideal de descanso. Aunque en principio pueda parecer que todo fluye algo lento, poco a poco irás cogiendo velocidad y tono hasta desenvolverte con agilidad.

Puedes haber entrado en momentos de éxito y ascenso profesional que provocarán envidias y conflictos entre tus compañeros. En general, te sentirás criticado y envidiado por cualquier motivo. Trata de mantener la calma y el tiempo pondrá las cosas en su sitio.

Excelente momento para pensar en aumentar la familia; los astros te benefician y te protegen dándote una fuerza arrebatadora. Si aun tienes tiempo para más cosas, piensa en una buena dieta rica en verduras y frutas.

Tendrás la ocasión, el tiempo y la ayuda para reorganizar los complementos de tu hogar, esos cambios que siempre dejas por pereza o por falta de claridad en las ideas. Comprobarás que no tienes que comparar muchas cosas.

Es un buen momento para probar nuevas posibilidades de trabajo que se abrirán de forma casi casual, gracias al deseo de aprender nuevas cosas. Los viajes al extranjero pueden tener especial relevancia en estos momentos.