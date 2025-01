HORÓSCOPO DEL JUEVES 9 DE ENERO

Por Ignacio Teodoro.

Te verás rodeado de una fuerte crispación en tu lugar de trabajo; intenta controlar tu vocación de mando para no salir perjudicado. En lo sentimental, recibirás noticias de una antigua relación y sentirás que quizá todo no haya terminado entre ambos.

Te puede sorprender algún pequeño conflicto. No dejes que una pequeña contrariedad, un comentario grosero, un gesto poco educado, te arruinen el día. Dedícate a lo tuyo y no pierdas el tiempo en discusiones tontas, no te conviene meterte en problemas que difícilmente arreglarás.

No estás para grandes alardes, pero te empeñas en conseguir, aquí y ahora, unos objetivos que, tú bien lo sabes, son absolutamente inalcanzables. Deberías darte un respiro, escaparte durante unos días, y aparcar, si es posible, el trabajo.

La estabilidad busca instalarse de pleno en tu relación de pareja. Aunque pueda surgir alguna tentación por parte de ambos, todo volverá a su maravillosa rutina. En el trabajo, te mostrarás activo y de buen talante para asumir todo tipo de retos.

Te encantan los detalles y últimamente recibes muchos de quienes te rodean. Corresponde con generosidad y sentimiento. No olvides que lo que no se da se pierde, así que no escatimes las buenas palabras para alegrar a personas que te quieren.

Entras en una etapa en la que te replantearás muchas cosas, sobre todo a nivel personal. Ante todo debes tener en cuenta que la felicidad no tiene por qué provenir de fuera de uno mismo. Tu búsqueda puede tener como objetivo tu propia personalidad.

El protagonista de tu vida en una jornada como la de hoy será el azar, no conseguirás las cosas que te propongas si no las que la suerte te ponga en tu camino. No tendrás éxito en lo relacionado con el trabajo.

Verás hoy la necesidad de hacer balance sobre la armonía de tu organismo. Todos sus entresijos deben estar bien engrasados para rendir al máximo, y puede que últimamente hayas olvidado mantenerlo correctamente. Podrías comenzar por tomar el agua necesaria.

Te sentirás emocionalmente más estable y concentrado en las cosas que necesitas hacer. Sácale provecho al fin de semana, atendiendo las tareas que tengas pendientes y concediéndote algún tiempo para pasarlo junto a tus seres queridos.

La actitud que vas a adoptar con el dinero será un reflejo de tu estado anímico. Te mostrarás generoso y sin preocupaciones al respecto, tengas motivos para tenerlas o no. Así serás también en tu vida privada, sencillo, cariñoso y sincero.

Momento tenso en cuanto al dinero se refiere. Tienes que ahorrar para un proyecto que cada vez se hacer más firme, pero tu pareja te pide que hagáis una escapada romántica fuera del país para renovar vuestro amor. Calma,…pero probablemente no tienes elección.

Los astros dan un giro radical a tu mala racha y vuelves a tener ganas de hacer reír a la gente. Algo te ha hecho pensar en la excesiva frecuencia de tus enfados y de tu mal humor y has establecido una escala de valores distinta.