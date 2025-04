Por Ignacio Teodoro

Hay días en los que las emociones aparecen sin previo aviso. En lugar de resistirlas, obsérvalas y aprende de ellas. El corazón siempre tiene algo que decirnos cuando lo escuchamos de verdad.

Consulte tu afirmación del día y horóscopo del lunes 28 de abril.

Afirmación del día:

“Confío en mi intuición y me permito sentir con libertad.”

Recibirás noticias de una persona con la que en un momento de tu vida compartiste muchas emociones. Estarás predispuesto a volver a saber de ella, pero te cuidarás de no implicarte demasiado en su vida.

La estabilidad emocional que necesitas ahora te llevará a centrarte en los proyectos que realmente te ilusionan y te convienen de cara a tu futuro más inmediato. Es hora de pensar en ti mismo y en tus personas más cercanas.

Este fin de semana puedes haber encontrado a la persona que realmente puede ser tu media naranja; no te acobardes, deja a un lado la timidez y procura un acercamiento más cercano, en un terreno donde ganas muchos puntos.

Pondrán a prueba tu flexibilidad emocional en el trabajo. Aunque la situación será intensa, lograrás muy buenos resultados. En el amor, te interesarás por alguien de tu entorno social; utiliza todos tus encantos porque los astros te lo pondrán muy fácil.

Aunque tu estado de ánimo será bueno, tendrás que hacer un sobresfuerzo para ponerte al día en el trabajo. El acúmulo de tareas pendientes no te dará un respiro, y agradecerás la ocupación para mantener tu mente alejada de los problemas.

La incertidumbre económica de los últimos días se despeja. Tu dinero toma ahora un rumbo más tranquilo, sin tantos sobresaltos. Incluso, es posible que, ahora sí, puedas ahorrar algo de dinero para ese capricho que llevas tiempo persiguiendo.

Si actualmente tienes pareja, pero no hace mucho que comenzasteis la relación, cabe la posibilidad de que una tercera persona se dedique a censurar vuestro idilio por algún motivo. Por vuestro bien, no hagáis caso de rumores perversos, por muy molestos que sean.

Crees darte cuenta de que no puedes estar solo. Antes te gustaba la independencia y la intimidad personal. Ahora, después de haber tenido una pareja tanto tiempo ya no puedes volver a lo de antes. Esto hiere a tu ego, pero no tienes más remedio que tomarlo como es.

Tus aspiraciones para un cambio en tus condiciones de vida más inmediatas pueden encontrar la reticencia de la familia por cuestiones económicas. No te dejes presionar y toma tus decisiones teniendo en cuenta los ingresos con los que cuentas.

Sentirás tu atractivo, mucho más de lo que solías últimamente. No se trata de un ataque de narcisismo: realmente hoy tienes todo a favor para arrasar en el sexo opuesto. Aprovecha para acercarte a personas que a menudo te parecen inaccesibles, tienes mucho que ganar.

La jornada te resultará especialmente rutinaria en lo profesional; necesitarás de toda tu imaginación para acabar el día con optimismo. Continuarán los altibajos que han marcado tu economía últimamente. Sigue controlando tus gastos.

Las tareas profesionales no te depararán hoy ninguna pena ni alegría, tal vez te produzcan un soberano aburrimiento, que intentarás compensar en casa o con los amigos, pero recuerda que debes descansar algo más que en días precedentes.